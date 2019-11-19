Общество
сегодня, 10:59
Дню Матери в Липецке посвятят урок доброты и вечер-элегию
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Городские библиотеки подготовили цикл мероприятий к празднику.
Липецкие муниципальные библиотеки подготовили цикл познавательных мероприятий и выставок, приуроченных ко Дню матери, отмечаемому в этом году 24 ноября. Библиотечные выставки познакомят читателей разного возраста со всем многообразием поэзии и прозы, посвящённой женщине-матери. Помимо литературного воплощения, представлен будет и образ матери в русском и зарубежном искусстве. Эта же тема станет лейтмотивом вечера-элегии в библиотечно-информационном центре семейного чтения. Он запланирован на 28 ноября, начало в 17:00.
Юные читатели Центральной городской детской библиотеки имени М. М. Пришвина в ходе поэтического часа не только услышат самые известные стихи Сергея Есенина и Николая Рубцова о матери, но также узнают истории их создания. Начало мероприятия в 15:15 21 ноября. В библиотеке «Сокольская» самые маленькие читатели смогут своими руками изготовить подарки любимым мамам, а в библиотечно-информационном центре «Социальный» ребята постарше примут участие в конкурсе чтецов «Свет материнской любви». В библиотеке «Эрудит» в 11 часов 25 ноября начнется урок доброты «Любимая мама».
Юные читатели Центральной городской детской библиотеки имени М. М. Пришвина в ходе поэтического часа не только услышат самые известные стихи Сергея Есенина и Николая Рубцова о матери, но также узнают истории их создания. Начало мероприятия в 15:15 21 ноября. В библиотеке «Сокольская» самые маленькие читатели смогут своими руками изготовить подарки любимым мамам, а в библиотечно-информационном центре «Социальный» ребята постарше примут участие в конкурсе чтецов «Свет материнской любви». В библиотеке «Эрудит» в 11 часов 25 ноября начнется урок доброты «Любимая мама».
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