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Липецкая вечЁрка: новый дорожник, «мертвые души» и сын-душегуб

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: новый дорожник, «мертвые души» и сын-душегуб

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 18 ноября.

«Скандальный липецкий дорожник уступил место молодому специалисту». Этому сообщению читатели сегодня уделили больше всего внимания. 59-летнего Алексея Вострикова заменил 29-летний Алексей Романчукевич. Алексей Романчукевич родом из Благовещенска. Он окончил московское Образовательное учреждение профcоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений». С ноября 2018 года до последнего времени был заместителем начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка».

Не менее активно липчане комментировали гоголевскую историю из сельской библиотеки. Как считает депутат Борисовского сельского совета Юрий Сухотерин, заведующая библиотекой в селе Липовка Галина Гончарова заполняла формуляры на умерших односельчан как на живых, чтобы по итогам года получить доплаты за интенсивность и высокие результаты в работе.

В Липецкой области задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления – убийства пенсионерки. Им оказался 56-летний сын потерпевшей. По версии следствия, 13 ноября между подозреваемым, пришедшим за теплой одеждой, и его матерью произошел конфликт. В ходе словесной перепалки мужчина нанес пенсионерке не менее 6 ударов фрагментом металлической трубы по голове. От полученных травм женщина скончалась. Заперев дверь на замок, фигурант с места преступления скрылся, спрятав орудие убийства на крыше гаража. При осмотре места происшествия следователями и криминалистами получены доказательства причастности к убийству женщины её сына, проживавшего в гараже недалеко от дома.


Тем временем Липецк продолжает общероссийскую тенденцию на необычные имена для детей. В этом году в региональном центре родились Лаврентий, Абрам, Одиссей, Булат, Феврония, Евангелина, Матрона, Мишель.
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#вечерка

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