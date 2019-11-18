Общество
17 минут назад
Скандальный липецкий дорожник уступил место молодому специалисту
7 495
МБУ «Управление благоустройства Липецка» возглавил 29-летний выпускник московской Академии труда и социальных отношений.
В МБУ «Управление благоустройства Липецка» сменился руководитель: 59-летнего Алексея Вострикова заменил 29-летний Алексей Романчукевич.
Алексей Романчукевич родом из Благовещенска. Он окончил московское Образовательное учреждение профcоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений». С ноября 2018 года до последнего времени был заместителем начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Уроженец села Каликино Добровского района Алексей Востриков в 1982 году закончил Московский ордена Трудового Красного Знамени института сельскохозяйственного производства им. В.П.Горячкина по специальности «механизация сельского хозяйства». С 1988 года работал в должности заместителя директора на липецком специализированном предприятии автомобильного транспорта по уборке города, которое возглавил в 2006 году (в 2015-м МУСПАТ по уборке города было реорганизовано в Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства Липецка»). При главе Липецка Михаиле Гулевском несколько лет работал заместителем председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии. При другом мэре, Сергее Иванове, Вострикова спустили с карьерной лестницы в ноябре 2017 года, сделав ответственным за подметание улиц города летом и посыпкой их песко-соляной смесью зимой директором МБУ «Управление благоустройства города Липецка».
Алексея Вострикова можно назвать неординарным липецким дорожником. Говорят, что не без Вострикова в 2012 году в Левобережном районе города образовались несколько «резиновых квартир», в которые без разрешения собственников на время скандальных довыборов в горсовет зарегистрировали сотни жителей иных районов Липецка, чтобы те смогли отдать голоса за нужных Михаилу Гулевскому кандидатов. «Карусели» свое дело сделали, и в расколотый горсовет (часть парламентариев стояли на стороне мэра и его окружения, имитировавших бурную деятельность на благо липчан, часть была против скомпрометировавших себя многочисленными финансовыми скандалами чиновников) попали одобренные властью депутаты. Говорят, что после этого услужливого муниципального уборщика сделали чиновником, переместив в кресло заместителя председателя денежного департамента транспорта, дорог и благоустройства.
Первую половину 10-х годов этот департамент сотрясали скандалы. Счетная палата регулярно предъявляла нему претензии, связанные с качеством дорожных ремонтов и ценой строительных материалов. Для того времени было характерным оплата в летнее время «зимнего удорожания» ремонтных работ, так называемые «золотые бордюры» (цена бортового камня в Липецке вдвое превышала обычную цену такого же стройматериала), асфальтобетон не соответствовал ГОСТам по уплотнению и водонасыщению... В то же время GOROD48 и телекомпания «ТВК» провели расследование «Липецк-яма», посвященное отвратительному ремонту дорог Липецка (в асфальте на некоторых дорогах вообще не было битума). Тогда же, кстати, Михаил Гулевский произнес фразу, прославившую его и Липецк на всю страну: «Ну что вы пристали с этой дорогой?». Кстати, в 2016 году Вострикова сместить с занимаемой должности грозился спикер горсовета Игорь Тиньков, критикуя за состояние городских дорог…
Алексей Востиков настолько полюбил асфальт, что даже будучи выдавленным из мэрии, как директор МБУ «Управление благоустройства Липецка», добился в начале 2018 года слияния его организации с «МК «Ремонтно-строительное дорожное предприятие». Так в МБУ попали все основные фонды предприятия, в т.ч. технику и асфальтобетонный завод. Так Вострикову достались хотя бы ямы, которые можно закидывать летом обычным асфальтом,а зимой - гораздо более дорогим литым.
Алексей Романчукевич родом из Благовещенска. Он окончил московское Образовательное учреждение профcоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений». С ноября 2018 года до последнего времени был заместителем начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка».
Уроженец села Каликино Добровского района Алексей Востриков в 1982 году закончил Московский ордена Трудового Красного Знамени института сельскохозяйственного производства им. В.П.Горячкина по специальности «механизация сельского хозяйства». С 1988 года работал в должности заместителя директора на липецком специализированном предприятии автомобильного транспорта по уборке города, которое возглавил в 2006 году (в 2015-м МУСПАТ по уборке города было реорганизовано в Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства Липецка»). При главе Липецка Михаиле Гулевском несколько лет работал заместителем председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии. При другом мэре, Сергее Иванове, Вострикова спустили с карьерной лестницы в ноябре 2017 года, сделав ответственным за подметание улиц города летом и посыпкой их песко-соляной смесью зимой директором МБУ «Управление благоустройства города Липецка».
Алексея Вострикова можно назвать неординарным липецким дорожником. Говорят, что не без Вострикова в 2012 году в Левобережном районе города образовались несколько «резиновых квартир», в которые без разрешения собственников на время скандальных довыборов в горсовет зарегистрировали сотни жителей иных районов Липецка, чтобы те смогли отдать голоса за нужных Михаилу Гулевскому кандидатов. «Карусели» свое дело сделали, и в расколотый горсовет (часть парламентариев стояли на стороне мэра и его окружения, имитировавших бурную деятельность на благо липчан, часть была против скомпрометировавших себя многочисленными финансовыми скандалами чиновников) попали одобренные властью депутаты. Говорят, что после этого услужливого муниципального уборщика сделали чиновником, переместив в кресло заместителя председателя денежного департамента транспорта, дорог и благоустройства.
Первую половину 10-х годов этот департамент сотрясали скандалы. Счетная палата регулярно предъявляла нему претензии, связанные с качеством дорожных ремонтов и ценой строительных материалов. Для того времени было характерным оплата в летнее время «зимнего удорожания» ремонтных работ, так называемые «золотые бордюры» (цена бортового камня в Липецке вдвое превышала обычную цену такого же стройматериала), асфальтобетон не соответствовал ГОСТам по уплотнению и водонасыщению... В то же время GOROD48 и телекомпания «ТВК» провели расследование «Липецк-яма», посвященное отвратительному ремонту дорог Липецка (в асфальте на некоторых дорогах вообще не было битума). Тогда же, кстати, Михаил Гулевский произнес фразу, прославившую его и Липецк на всю страну: «Ну что вы пристали с этой дорогой?». Кстати, в 2016 году Вострикова сместить с занимаемой должности грозился спикер горсовета Игорь Тиньков, критикуя за состояние городских дорог…
Алексей Востиков настолько полюбил асфальт, что даже будучи выдавленным из мэрии, как директор МБУ «Управление благоустройства Липецка», добился в начале 2018 года слияния его организации с «МК «Ремонтно-строительное дорожное предприятие». Так в МБУ попали все основные фонды предприятия, в т.ч. технику и асфальтобетонный завод. Так Вострикову достались хотя бы ямы, которые можно закидывать летом обычным асфальтом,а зимой - гораздо более дорогим литым.
7 495
Скороговорка
Просто
Просто
Вася
аул
всё правильно
Детский сад
222