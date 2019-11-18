В Грязях сын забил до смерти металлической трубой родную мать

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 79-летней местной жительницы, задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 56-летний сын потерпевшей. Его действия следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 14 ноября 2019 года в квартире жилого дома было обнаружено тело 79-летней пенсионерки с открытой черепно-мозговой травмой. С целью установления причины смерти потерпевшей, её тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. При осмотре места происшествия следователями и криминалистами получены доказательства причастности к убийству женщины её сына, проживавшего в гараже недалеко от дома.



В результате следственных действий и оперативно розыскных мероприятий подозреваемый задержан и при обыске его жилища обнаружена одежда с пятнами крови потерпевшей. Под тяжестью неопровержимых доказательств фигурант признался в содеянном, выдав орудие убийства.



По версии следствия, 13 ноября между подозреваемым, пришедшим за теплой одеждой, и его матерью произошел конфликт. В ходе словесной перепалки мужчина нанес пенсионерке не менее 6 ударов фрагментом металлической трубы по голове. От полученных травм женщина скончалась. Заперев дверь на замок, фигурант с места преступления скрылся, спрятав орудие убийства на крыше гаража.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Следователь ходатайствует перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

