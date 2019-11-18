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15 минут назад
Пациентов в ставропольской больнице заразили ВИЧ
Пять пациентов больницы Буденновска заразились ВИЧ
Следственный комитет России (СКР) по Ставропольскому краю направил в прокуратуру края на утверждение обвинительное заключение по делу о заражении ВИЧ пятерых пациентов краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1 (СВМП №1), расположенного в Буденновске. Об этом сообщает Коммерсант.
Следствие полагает, что виновной в заражении стала старшая медсестра инфекционного отделения. Ей вменяется преступная халатность.
По данным следствия, она не проконтролировала выполнение средним медперсоналом ухода за периферическими венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента. Это и повлекло заражение ВИЧ троих детей, а также мужчины и женщины.
Следствие полагает, что виновной в заражении стала старшая медсестра инфекционного отделения. Ей вменяется преступная халатность.
По данным следствия, она не проконтролировала выполнение средним медперсоналом ухода за периферическими венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента. Это и повлекло заражение ВИЧ троих детей, а также мужчины и женщины.