На крыше здания Липецкой епархии заметили Галустяна

Некотрое время часть стеклянного купола здания Липецкой епархии накрывает рекламный баннер с изображением артиста Михаила Галустяна. Фотографии купола со странным покрытием расходятся по социальным сетям.

Оказалось, что Галустян на крыше епархии - следствие первого за 13 последних лет ремонта здания.



Липецкая епархия занимает здание бывшего кинтеатра "Заря" 1957 года постройки. Церкви его передали в 2003 году распоряжением бывшего губернатора Олега Королева. До 2006 года в здании шел шел комплекс ремонтно-реставрационных работ, в ходе которых над ним появился стеклянный купол.



В этом году в здании начался первый за прошедшие с тех пор 13 лет ремонт, с полной заменой стеклянного купола. На время ремонта часть купола и прикрыли рекламным банером.



Добавим, что здание состоит на охране государства как памятник архитектуры регионального значения.



