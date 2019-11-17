Общество

42 минуты назад

На крыше здания Липецкой епархии заметили Галустяна

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#Липецкая епархия #кинотеатр "Заря"
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На крыше здания Липецкой епархии заметили Галустяна

Некотрое время часть стеклянного купола здания Липецкой епархии накрывает рекламный баннер с изображением артиста Михаила Галустяна. Фотографии купола со странным покрытием расходятся по социальным сетям.

Оказалось, что Галустян на крыше епархии - следствие первого за 13 последних лет ремонта здания.

Липецкая епархия занимает здание бывшего кинтеатра "Заря" 1957 года постройки. Церкви его передали в 2003 году распоряжением бывшего губернатора Олега Королева. До 2006 года в здании шел шел комплекс ремонтно-реставрационных работ, в ходе которых над ним появился стеклянный купол.

В этом году в здании начался первый за прошедшие с тех пор 13 лет ремонт, с полной заменой стеклянного купола. На время ремонта часть купола и прикрыли рекламным банером.

Добавим, что здание состоит на охране государства как памятник архитектуры регионального значения.

3 390
#Липецкая епархия #кинотеатр "Заря"
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Комментарии (3)

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Рождённый ползать

17 минут назад
Так к месту же. В церквях шаландят такие же клоуны, ничем не хуже галустяна...
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Ни че скоро мечеть буудут строить

18 минут назад
Надо так сказать конкурировать с рпц и полчие религии надо впускать в липецк устраивать акции черные пятницы скидки
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«В. Высотцкий».

22 минуты назад
Да и в церкви все не так все не так ребята ! Ничего святого не осталось в этой стране .
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