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Власти Боливии освободили военных от ответственности за применение силы в ходе беспорядков

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Как считают в Межамериканской комиссии по правам человека, соответствующий указ временного правительства стимулирует применение силы для подавления протестов

Временное правительство Боливии издало указ, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности военных за применение силы во время беспорядков. Об этом сообщила Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) в Twitter.

"МКПЧ предупреждает о президентском указе номер 4078 о действиях вооруженных сил в Боливии, который был издан 15 ноября. Его цель - освободить от ответственности служащих ВС, которые участвуют в операциях по восстановлению порядка", - говорится в сообщении.

По мнению комиссии, указ "не отвечает международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления" протестов, сопровождающихся беспорядками. "МКПЧ осуждает любые административные меры правительства Боливии, которые покушаются на право, правду, правосудие и международные нормы в области прав человека, особенно в контексте действий ВС в ходе социальных протестов", - добавили правозащитники.

В указе, подписанном временными президентом Боливии Жанин Аньес, говорится, что "служащие ВС, которые участвуют в операции по восстановлению стабильности и порядка, будут освобождены от уголовной ответственности, когда во время исполнения своих конституционных обязанностей действуют в целях защиты или из необходимости с учетом соблюдения принципов законности, необходимости и соразмерности".

В южноамериканской стране 20 октября состоялись президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает это решение. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки. По данным МКПЧ, в общей сложности с начала политического кризиса погибли 23 человека, 715 человек пострадали.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от президента уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента, сообщает tass.ru.
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