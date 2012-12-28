Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Происшествия
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сегодня, 09:21
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Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Многоэпизодное уголовное дело отправлено в суд. Жителю Лебедянского района грозит до шести лет заключения.
Из парикмахерской в поселке Матырский лебедянец украл 45 метров силового кабеля стоимостью 3800 рублей. Проживая у своего знакомого в поселке Новая Жизнь, он украл со счета его жены 12 700 рублей, а позже находясь в гостях у своего родственника стащил сотовый телефон стоимостью около 5 тысяч рублей.
«8 марта обвиняемый был задержан сотрудниками полиции по подозрению в покушении на открытое хищение товарно-материальных ценностей из торгового зала сетевого магазина. Санкция инкриминируемых ему статей УК предусматривает до шести лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
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