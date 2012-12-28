Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине

Многоэпизодное уголовное дело отправлено в суд. Жителю Лебедянского района грозит до шести лет заключения.





Липецкие полицейские передали в суд дело 32-летнего жителя Лебедянского района, обвиняемого в многочисленных кражах и покушении на грабеж. За месяц, с февраля по март этого года, он обокрал парикмахерскую, жену знакомого, родственника и попытался ограбить магазин.Из парикмахерской в поселке Матырский лебедянец украл 45 метров силового кабеля стоимостью 3800 рублей. Проживая у своего знакомого в поселке Новая Жизнь, он украл со счета его жены 12 700 рублей, а позже находясь в гостях у своего родственника стащил сотовый телефон стоимостью около 5 тысяч рублей.«8 марта обвиняемый был задержан сотрудниками полиции по подозрению в покушении на открытое хищение товарно-материальных ценностей из торгового зала сетевого магазина. Санкция инкриминируемых ему статей УК предусматривает до шести лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.