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655
сегодня, 09:21
4

Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине

Многоэпизодное уголовное дело отправлено в суд. Жителю Лебедянского района грозит до шести лет заключения.

Липецкие полицейские передали в суд дело 32-летнего жителя Лебедянского района, обвиняемого в многочисленных кражах и покушении на грабеж. За месяц, с февраля по март этого года, он обокрал парикмахерскую, жену знакомого, родственника и попытался ограбить магазин.

Из парикмахерской в поселке Матырский лебедянец украл 45 метров силового кабеля стоимостью 3800 рублей. Проживая у своего знакомого в поселке Новая Жизнь, он украл со счета его жены 12 700 рублей, а позже находясь в гостях у своего родственника стащил сотовый телефон стоимостью около 5 тысяч рублей. 

«8 марта обвиняемый был задержан сотрудниками полиции по подозрению в покушении на открытое хищение товарно-материальных ценностей из торгового зала сетевого магазина. Санкция инкриминируемых ему статей УК предусматривает до шести лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Комментарии (4)

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Сначала новые
Да уж
10 минут назад
У меня племянница такая же. Врёт, как дышит. И может прихватить, что плохо лежит. Глаз да глаз нужен...
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У
сегодня, 10:25
человека такое хобби !
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zzloyzz
30 минут назад
Типа, самозанятость
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Татьяна
сегодня, 09:40
Это реально та новость, которую надо озвучить на весь регион?
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