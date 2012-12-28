Липчанин заплатил мошеннику за нераспространение в Сети его интимный фотографий

Придя в себя, 19-летний парень вспомнил, никому не отправлял свои обнаженные фото.

Вчера в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний житель Задонска. Парень рассказал, что мошенник связался с ним в мессенджере и угрожал распространить в Сети его фотографии в обнаженном виде. За то, чтобы предотвратить утечку таких фото, он попросил перевести на указанный им счет 25 тысяч рублей. Выполнив это указание, молодой человек вспомнил, что никогда никому не отправлял свою обнаженку.А вот 42-летняя липчанка потеряла 91,4 тысячи рублей через другую схему. Еще 22 ноября она собиралась купить через сайт объявлений бытовой вагончик, перечислив на телефон продавца деньги. А вчера догадалась, что стала жертвой обмана, — рассказали GOROD48 пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.По третьей схеме преступники развели 54-летнюю женщину и 40-летнего мужчину. В первом случае добычей мошенников стали 1,6 миллиона рублей, в другом — 695 тысяч. Обе жертвы поверили «сотрудникам службы безопасности» банков и перевели свои деньги на «безопасные счета». Более того, мужчина часть своего вклада перевел на «безопасный счет» через банкомат в одном конце Липецка, часть — в другом. Ведь его предупредили, что за ним следят. И что преступником может быть любой попавшийся ему на глаза сотрудник банка или полицейский.