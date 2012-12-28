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Происшествия
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28 минут назад
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Липчанин заплатил мошеннику за нераспространение в Сети его интимный фотографий
Придя в себя, 19-летний парень вспомнил, никому не отправлял свои обнаженные фото.
А вот 42-летняя липчанка потеряла 91,4 тысячи рублей через другую схему. Еще 22 ноября она собиралась купить через сайт объявлений бытовой вагончик, перечислив на телефон продавца деньги. А вчера догадалась, что стала жертвой обмана, — рассказали GOROD48 пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
По третьей схеме преступники развели 54-летнюю женщину и 40-летнего мужчину. В первом случае добычей мошенников стали 1,6 миллиона рублей, в другом — 695 тысяч. Обе жертвы поверили «сотрудникам службы безопасности» банков и перевели свои деньги на «безопасные счета». Более того, мужчина часть своего вклада перевел на «безопасный счет» через банкомат в одном конце Липецка, часть — в другом. Ведь его предупредили, что за ним следят. И что преступником может быть любой попавшийся ему на глаза сотрудник банка или полицейский.
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