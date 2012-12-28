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сегодня, 16:49
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Памятник купцу Алексею Хренникову обещают открыть 27 декабря

Хотя он еще окончательно не готов.

Торжественное открытие памятника купцу Алексею Хренникову запланировано на 27 декабря, об этом GOROD48 сообщил его архитектор Сергей Сошников.

При этом памятник еще не готов. К правой руке фигуры Хреникова надо прикрепить храм, к основанию монумента — информационные таблички. И смонтировать подсветку памятника.

Памятник купцу Алексею Хренникову (1788-1865) отлит на деньги липецких предпринимателей. Потомственный почетный гражданин города был крупнейшим липецким меценатом первой половины XIX века. Он финансировал строительство храма Святой Троицы, одного из самых величественных как в Липецке, так и в Тамбовской губернии, в состав которой тогда входил город. В 1931 году храм снесли.
памятник Хренникову
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Комментарии (4)

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Партработник
58 минут назад
Любят в липецке всё с недоделками открывать
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q
сегодня, 19:36
Откройте поликлинику на новых районах.
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ирина
сегодня, 17:30
спасибо,что в наше время есть люди ,которые помнят наших предков,Храм был действительно величественный!А стадион никому не нужен, только людей в округе беспокоит,
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Александр
сегодня, 19:10
Стадион уже давно никого не беспокоит, кроме строительных компаний.
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