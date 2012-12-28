Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
Столкновение двух грузовиков на трассе под Липецком привело к гибели 41-летнего водителя
Мэрия обратилась в суд с иском по сносу летней веранды кафе «Tolstoy» у Комсомольского пруда
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Общество
401
сегодня, 16:49
4
Памятник купцу Алексею Хренникову обещают открыть 27 декабря
Хотя он еще окончательно не готов.
При этом памятник еще не готов. К правой руке фигуры Хреникова надо прикрепить храм, к основанию монумента — информационные таблички. И смонтировать подсветку памятника.
Памятник купцу Алексею Хренникову (1788-1865) отлит на деньги липецких предпринимателей. Потомственный почетный гражданин города был крупнейшим липецким меценатом первой половины XIX века. Он финансировал строительство храма Святой Троицы, одного из самых величественных как в Липецке, так и в Тамбовской губернии, в состав которой тогда входил город. В 1931 году храм снесли.
11
0
0
1
2
Комментарии (4)