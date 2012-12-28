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Происшествия
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сегодня, 15:05
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За кабанов ответил
Суд вынес приговор браконьеру за убийство пары диких свиней из нелегального оружия.
На скамью подсудимых браконьер попал за то, что ночь на 26 марта на территории охотничьих угодий без разрешения и лицензии на добычу диких животных убил двух кабанов. Стрелял он по ним из обреза одноствольного ружья. После этого он разделал туши, погрузил добычу в автомобиль но до дома не доехал: на дороге Липецк-Октябрьское-Усмань его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подсудимый вину признал и даже заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке (оно не предполагает назначения наказания, превышающего две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление). В итоге мужчину приговорили к полутора годам ограничения свободы.
В результате преступных действий управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области причинен ущерб в крупном размере на сумму 60 тысяч рублей. Исковое заявление о возмещении ущерба передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
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