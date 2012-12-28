За кабанов ответил

Суд вынес приговор браконьеру за убийство пары диких свиней из нелегального оружия.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело 38-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношение оружия.На скамью подсудимых браконьер попал за то, что ночь на 26 марта на территории охотничьих угодий без разрешения и лицензии на добычу диких животных убил двух кабанов. Стрелял он по ним из обреза одноствольного ружья. После этого он разделал туши, погрузил добычу в автомобиль но до дома не доехал: на дороге Липецк-Октябрьское-Усмань его задержали сотрудники правоохранительных органов.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, подсудимый вину признал и даже заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке (оно не предполагает назначения наказания, превышающего две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление). В итоге мужчину приговорили к полутора годам ограничения свободы.В результате преступных действий управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области причинен ущерб в крупном размере на сумму 60 тысяч рублей. Исковое заявление о возмещении ущерба передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.