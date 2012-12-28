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Общество
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18 минут назад
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Прокуратура по суду обязала «Овощи Черноземья» построить новые отстойники
По вступившему в законную силу решению сюда у тепличного комплекса осталось на это полгода.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, комплекс не соблюдал нормы экологического законодательства, регулярно заливая стоками прилегающую к нему территорию и создавая этим немало проблем жителям соседнего села. При этом требования контролирующих органов об устранении нарушений закона предприятие игнорировало. Природоохранная прокуратура в феврале текущего года провела очередную проверку, после которой обратилась в суд.
«Как установила Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура, организация не имела нужного количества прудов — накопителей сточных вод, предусмотренных проектной документацией, а те, которые были оборудованы, с задачей не справлялись», — сказано в сообщении прокуратуры.
Природоохранный прокурор обратился в суд с исками о приведении системы водоотведения тепличного комплекса в соответствие с проектной документацией, рассчитать размер вреда, который может быть причинен жизни, здоровью граждан в результате аварии гидротехнического сооружения прудов — накопителей стоков, определить класс опасности и провести преддекларационное обследование ГТС. Исковые требования прокуратуры уже удовлетворены, для исполнения судебного решения в добровольном порядке ответчику даны шесть месяцев.
Напомним, что комплекс принадлежит ООО «Овощи Черноземья». В начале 2021 года на протяжении 235 часов предприятие сбрасывало сточные воды с превышением нормативного содержания загрязняющих веществ в реку Усмань. После этого прокуратура и бдительные граждане продолжили выявлять нарушения со стороны овощеводов.
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