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Происшествия
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вчера, 18:06
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Водитель квадроцикла погиб в Задонском районе
Квадроцикл слетел в кювет.
— От полученных травм водитель погиб на месте, — сообщает Госавтоинспекция. — Окончательные причины и условия происшествия будут установлены в ходе расследования.
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