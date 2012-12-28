Водитель квадроцикла погиб в Задонском районе

Квадроцикл слетел в кювет.

Около половины четвертого дня 13 декабря в Задонском районе на дороге Рогожино - примыкание к трассе Орел -Тамбов опрокинулся в кювет квадроцикл под управлением 46-летнего мужчины.— От полученных травм водитель погиб на месте, — сообщает Госавтоинспекция. — Окончательные причины и условия происшествия будут установлены в ходе расследования.