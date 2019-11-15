Общество

12 минут назад

У липчан исчезли «лайки» в Instagram

134
#социальная сеть #лайки
У липчан исчезли «лайки» в Instagram

Социальная сеть реализовала задуманное и скрыла число отметок «нравится».

Липецкие пользователи социальной сети Instagram могли заметить, что под их видео и фото исчезло число поставленных лайков. Теперь на стартовой странице поста можно увидеть только имя одного их тех пользователей, кому понравился контент, и подпись «и другим». Для просмотра «и других» нужно нажать на слово, и только тогда можно будет увидеть и подсчитать, насколько контент оценен подписчиками. Аналогичная ситуация для подборок топ-публикаций по хэштегам и локациям.

Как сегодня ночью сообщила пресс-служба соцсети в Twitter, Instagram в тестовом режиме запустил функцию, скрывающую число лайков под постами пользователей по всему миру. В Instagram назвали эту меру кардинальной переменой для соцсети, сообщив, что продолжат тест для сбора дополнительных данных. О том, что социальная сеть обдумывает отмену лайков, стало известно в апреле этого года. Эксперты приложения Instagram захотели, чтобы пользователи думали о самих публикациях, а не о количестве лайков. В социальной сети также отметили, что понимают необходимость подсчета лайков владельцами аккаунтов, зарабатывающих на создании контента, и разрабатывают способы, которые позволят им делиться статистикой со своими партнерами.

В Instagram сообщили, что ранее функцию уже протестировали в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Новой Зеландии и Японии, где эксперимент показал положительные результаты. В связи с этим соцсеть приняла решение расширить тестовую программу.
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#социальная сеть #лайки

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