Общество

сегодня, 17:57

В Липецкой области ликвидированно 76 несанкционированных свалок

5 322
#свалка #мусор
1
В Липецкой области ликвидированно 76 несанкционированных свалок

За 9 месяцев текущего года на территории Липецкой области было ликвидировано 76 несанкционированных объектов размещения отходов.

- Несанкционированные свалки, – подчеркивает начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина, – оказывают негативное воздействие на окружающую среду, ухудшают качество жизни населения. Поэтому наша задача – принять меры, чтобы не допустить дальнейшего несанкционированного размещения ТКО. Для этого планируется развивать систему раздельного накопления КГО – бункеры, обладающие большой вместимостью, позволят накапливать крупногабаритные отходы в специализированных местах.

Наиболее масштабные работы по очистке территории за счет средств областного бюджета велись в селе Чернава Измалковского района, деревне Бобыли Лебедянского района

На 2020 год запланирована рекультивация свалок в Хлевенском, Тербунском, Лебедянском районах. До 2024 года будут ликвидированы свалки в Грязинском, Чаплыгинском, Елецком и других районах, будет проведена рекультивация 4 свалок в Липецке, Данкове, Ельце, суммарная площадь которых превышает 57 га, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
5 322
#свалка #мусор
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Брат

17 минут назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
ответить

Чип

24 минуты назад
Пусть Лисин уберёт шлакопереработку.
ответить

Мое Имя

сегодня, 18:17
Люблю слово рекультивация! По факту - накроют горы мусора пленочкой и присыпят землицей, чтоб не видно было, а звучит-то как красиво!
ответить

Дворник

сегодня, 18:15
А когда ликвидируют уже с улиц города мусор, который валяется под ногами везде, - это пачки из-под сигарет, бутылки и жестяные банки от разного алкоголя, и другой всякий бесполезный мусор, который дополняет этот прекрасный пейзаж?!
ответить

Он

сегодня, 18:10
Какое враньё! Напишите конкретно адрес и координаты!Вся Липецкая область в несанкционированныхсвалках годами! Елец и Елецкий район где убраны свалки?! Все леса, речки, загажены, полиция и управление экологии по факту не работает!!! Давно пора их просто упразднить за бездействие!
ответить

Еще в рубрике

Липчанин предлагает запретить парковку личных машин возле жилых домов
#парковка
54
Липчанин предлагает запретить парковку личных машин возле жилых домов

59 минут назад

Общество
В Липецке обсудили возможную реорганизацию школ №15 и №32
#реорганизация школ
9
В Липецке обсудили возможную реорганизацию школ №15 и №32

сегодня, 17:52

Общество
40% липецких семей могут позволить себе аренду жилья
#рейтинг #аренда #жилье
5
40% липецких семей могут позволить себе аренду жилья

сегодня, 17:43

Общество
За развратные действия на глазах у детей осужден житель Елецкого района
#развратные действия
8
За развратные действия на глазах у детей осужден житель Елецкого района

сегодня, 17:04

Общество
Ретро FM Липецк приглашает на специальную Согревающую вечеринку
#Ретро FM
Ретро FM Липецк приглашает на специальную Согревающую вечеринку

сегодня, 16:21

Общество
В честь 75-летия Победы Липецк и Елец могут связать массовым забегом
#Победа
15
В честь 75-летия Победы Липецк и Елец могут связать массовым забегом

сегодня, 16:11

Общество