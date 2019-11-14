сегодня, 17:57
В Липецкой области ликвидированно 76 несанкционированных свалок
За 9 месяцев текущего года на территории Липецкой области было ликвидировано 76 несанкционированных объектов размещения отходов.
Наиболее масштабные работы по очистке территории за счет средств областного бюджета велись в селе Чернава Измалковского района, деревне Бобыли Лебедянского района
На 2020 год запланирована рекультивация свалок в Хлевенском, Тербунском, Лебедянском районах. До 2024 года будут ликвидированы свалки в Грязинском, Чаплыгинском, Елецком и других районах, будет проведена рекультивация 4 свалок в Липецке, Данкове, Ельце, суммарная площадь которых превышает 57 га, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
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