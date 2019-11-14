В Липецкой области ликвидированно 76 несанкционированных свалок

За 9 месяцев текущего года на территории Липецкой области было ликвидировано 76 несанкционированных объектов размещения отходов.

- Несанкционированные свалки, – подчеркивает начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина, – оказывают негативное воздействие на окружающую среду, ухудшают качество жизни населения. Поэтому наша задача – принять меры, чтобы не допустить дальнейшего несанкционированного размещения ТКО. Для этого планируется развивать систему раздельного накопления КГО – бункеры, обладающие большой вместимостью, позволят накапливать крупногабаритные отходы в специализированных местах.



Наиболее масштабные работы по очистке территории за счет средств областного бюджета велись в селе Чернава Измалковского района, деревне Бобыли Лебедянского района



На 2020 год запланирована рекультивация свалок в Хлевенском, Тербунском, Лебедянском районах. До 2024 года будут ликвидированы свалки в Грязинском, Чаплыгинском, Елецком и других районах, будет проведена рекультивация 4 свалок в Липецке, Данкове, Ельце, суммарная площадь которых превышает 57 га, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

