Две победы над аутсайдерами вывели МХК «Липецк» в заветную «четверку»

Кроме того, наши парни забросили уже 70-ю шайбу в чемпионате.

Липецкие хоккеисты не испытали проблем в домашних матчах с занимающими последнее место в Западной конференции НМХЛ «Тверичами-СШОР». Первая встреча принесла победу команде Сергея Рыбина – 5:1, а вторая – 8:3.

В обеих играх «Липецк» задавал победный тон уже в первом периоде, и затем уверенно доводил дело до логического конца. В первой игре липчане, даже не включив максимальных оборотов, за две с половиной минуты до перерыва реализовали большинство: отличился Алексей Яковлев. За 5 секунд до окончания игрового отрезка зрители «Звездного» вновь увидели «братский гол»: с передачи Романа Юзбашяна отличился Эдуард Юзбашян.

В повторной встрече даже шайба, заброшенная соперниками в ворота Руслана Ялбуева на 31-й секунде, не выбила хозяев из колеи. К концу первого периода счет был уже – 4:2 в пользу «Липецка», и дальше матч продолжился торжеством атаки, в котором наш Даниил Прохоров оформил «дубль».

Две победы позволили рыбину и Ко подняться на 4-е место в турнирной таблице, дающее по итогам первого этапа право выхода в плей-офф. Пусть «Липецк» и сыграл чуть больше игр, чем его ближайшие конкуренты, сам по себе факт знаковый: он говорит о том, что наши парни вполне могут успешно решить главную задачу в регулярном чемпионате. Нужно только не плошать и дальше, в том числе в ближайших играх на выезде 21 и 23 ноября в Саратове и Пензе.

МХК «Липецк» - «Тверичи-СШОР» (Тверь) - 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Шайбы: А.Яковлев (Небылов), 17:33 (1:0-бол.). Э.Юзбашян (Р.Юзбашян, П.Аверьянов), 19:55 (2:0). Небылов (Вахромеев), 24:46 (3:0). П.Аверьянов (Косовец, Э.Юзбашян), 32:06 (4:0). Вахромеев (Евтеев, Небылов), 34:42 (5:0). Д.Соколов (Афанасьев), 46:50 (5:1).

Штраф: 8 (Малых-2, Д.Болдырев-2, Р.Юзбашян-2, Д.Прохоров-2) - 10 (Собянин-4, Кочкин-2, Лапухин-2, Чеботарёв-2).

Вратари: Чернов - Е.Голубев (Н.Карпов, 40:00).

Броски: 25 (11+7+7) - 34 (14+11+9).

Судьи М.Анисимов (Москва), Г.Мещеряков, Н.Зубаков (оба - Липецк).

11 ноября. Липецк. СК «Звёздный». 900 зрителей.

МХК «Липецк» - «Тверичи-СШОР» - 8:3 (4:2, 1:1, 2:0)

Шайбы: Д.Афанасьев, 00:31 (0:1). Э.Юзбашян (С.Антипов, Р.Юзбашян), 05:58 (1:1). Е.Лобанов (Д.Афанасьев), 09:17 (1:2). Маняхин (П.Аверьянов, Малых), 09:49 (2:2). Савинков (Мазорчук, Чермошенцев), 11:15 (3:2). Евтеев (Вахромеев, Д.Прохоров), 18:12 (4:2). Е.Лобанов (Д.Афанасьев), 22:23 (4:3). Д.Прохоров (Вахромеев, Д.Болдырев), 24:00 (5:3). Д.Прохоров (Вахромеев, Молдавцев), 43:33 (6:3-бол.). Косовец (П.Аверьянов, Малых), 46:53 (7:3-бол.). Чермошенцев (Савинков), 55:16 (8:3).

Штраф: 6 (Мазорчук-2, Савинков-2, Д.Прохоров-2) - 6 (Е.Лобанов-2, Тришанков-2, Д.Афанасьев-2).

Вратари: Ялбуев - Н.Карпов.

Броски: 26 (12+7+7) - 29 (11+10+8).

Судьи М.Анисимов (Москва), П.Двуреченский, Н.Зубаков (оба - Липецк).

12 ноября. Липецк. СК «Звёздный». 850 зрителей.

Конференция Запад. Положение команд