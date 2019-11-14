Общество
8 минут назад
40% липецких семей могут позволить себе аренду жилья
При этом ежемесячный доход ячейки общества должен достигать 58 000 рублей.
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование и составили рейтинг доступности аренды жилья для семей в регионах России. В анализе наглядно показано какая доля семей может позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять повседневные расходы. Как показали результаты рейтинга, доступность аренды жилья для семей с детьми пока в среднем остается не очень высокой. При этом параметры доступности очень дифференцированы в географическом разрезе, отмечают авторы работы.
Липецкая область оказалась на 32 строчке рейтинга. По данным авторов исследования 40,7% липецких семей могут позволить себе арендовать недвижимость. При этом совокупный месячный доход семьи должен превышать 58 100 рублей. На эту сумму можно, как считают в РИА Рейтинг, и снять недвижимостьв Липецкой области, и прокормить семью из четырех человек. В качестве индикатора доступности в рейтинге выступают доли семей, состоящих из двух работающих и двух детей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры. Для расчета рейтинга предполагалось, что не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30% – на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитывалась на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе в 2018 году. Арендные ставки и прожиточные минимумы за 2018 год также использованы для каждого региона свои.
Среди соседей по Центральному Черноземью Липецкая область в рейтинге доступности съемного жилья оказалась лидером. Воронежская область заняла 38 строчку, Курская и Белгородская — 42 и 43, а Тамбовская плетется в хвосте списка — только 60 позиция. В регионах Центрального Черноземья, в среднем, 35% семей могут позволить себе аренду недвижимости.
На первом месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ c долей 67%, вторую строчку занимает Чукотский автономный округ (61%), а замыкает первую тройку Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с долей семей 58%. Таким образом, первые места заняли северные регионы с высокими зарплатами, экономики которых завязаны на добычу природных ресурсов. Среди аутсайдеров преобладают национальные республики (Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика), а также Севастополь.
Липецкая область оказалась на 32 строчке рейтинга. По данным авторов исследования 40,7% липецких семей могут позволить себе арендовать недвижимость. При этом совокупный месячный доход семьи должен превышать 58 100 рублей. На эту сумму можно, как считают в РИА Рейтинг, и снять недвижимостьв Липецкой области, и прокормить семью из четырех человек. В качестве индикатора доступности в рейтинге выступают доли семей, состоящих из двух работающих и двух детей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры. Для расчета рейтинга предполагалось, что не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30% – на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитывалась на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе в 2018 году. Арендные ставки и прожиточные минимумы за 2018 год также использованы для каждого региона свои.
Среди соседей по Центральному Черноземью Липецкая область в рейтинге доступности съемного жилья оказалась лидером. Воронежская область заняла 38 строчку, Курская и Белгородская — 42 и 43, а Тамбовская плетется в хвосте списка — только 60 позиция. В регионах Центрального Черноземья, в среднем, 35% семей могут позволить себе аренду недвижимости.
На первом месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ c долей 67%, вторую строчку занимает Чукотский автономный округ (61%), а замыкает первую тройку Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с долей семей 58%. Таким образом, первые места заняли северные регионы с высокими зарплатами, экономики которых завязаны на добычу природных ресурсов. Среди аутсайдеров преобладают национальные республики (Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика), а также Севастополь.