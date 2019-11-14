В России

49 минут назад

Беларусь отказывается от российской базы ВВС

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#истребители #военная база
Беларусь отказывается от российской базы ВВС

Ее создание «меняли» на поставку истребителей Су-30СМ.

Белоруссия решила усилить ВВС истребителями Су-30СМ вместо размещения российской авиабазы на своей территории. В интервью телеканалу «Беларусь 1» госсекретарь Совбеза рассказал, что его страна пыталась договориться с Россией о помощи в поставке боевых истребителей Су-30СМ. 13 ноября в Белоруссию прибыла первая пара истребителей Су-30СМ. Всего Минск приобрел 12 боевых машин.

- Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ. Но согласитесь, это не одно и то же: размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации, — цитирует Зася пресса.

Впервые о плане создать авиабазу на белорусской территории российский министр обороны Сергей Шойгу заявил в апреле 2013 года в Минске на встрече с Александром Лукашенко. Однако белорусский лидер сказал, что хотя Белоруссия и остается надежной военной союзницей России, но не хочет иметь у себя российскую военную базу, пишет ТАСС.
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#истребители #военная база

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