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Бывший сотрудник ГИБДД сел за взятку на 5 лет

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#взятка
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Бывший сотрудник ГИБДД сел за взятку на 5 лет

За 40 тысяч рублей гаишник пообещал не лишать прав пьяного водителя

Приговором Левобережного районного суда г. Липецка бывший инспектор ДПС отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД России по Липецкой области признан виновным в получении взятки.

Как установлено материалами уголовного дела, 112 января.2018 года экипаж, в составе которого подсудимый осуществлял патрулирование по  Липецку, получил сообщение о задержании водителя, предположительно находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Прибыв по указанному адресу, подсудимый предложил задержанному за незаконное вознаграждение в размере 40 000 рублей не составлять в отношении него административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, что в противном случае могло повлечь для того штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Задержанный согласился и спустя три дня при встрече передал подсудимому требуемую сумму.

Однако данный факт был выявлен в рамках оперативных мероприятий по противодействию коррупции и стал основанием для возбуждения уголовного дела по ч.3 ст. 290 УК РФ.

Не оспаривая получение денежных средств, подсудимый утверждал, что взял их для передачи в качестве долга иному лицу.

Однако совокупность доказательств, представленных в судебном заседании государственным обвинителем, позволила опровергнуть эту версию и доказать обоснованность обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, мнение стороны обвинения, суд признал подсудимого виновным в получении взятки в значительном размере и приговорил его 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки - 400000 рублей с лишением права занимать должности государственной службы в системе правоохранительных органов Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.
5 1313
#взятка
2

Комментарии (5)

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Ничесе,

28 минут назад
Раньше условку давали
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112 января

58 минут назад
Это апрель штоле
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Пенсионер

сегодня, 17:59
Лишить этого сукина сына ( стукача) прав по жизненно .
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Kot Begemot

сегодня, 17:57
Нормальное наказание наконец-то видим
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Ч

сегодня, 17:52
Сложный вопрос : как пить так горазд , а как расставаться с деньгами , так и не захотелось , протрезвев . И тот и другое плохо . Все стороны оказались виновными , Лучше бы их не было .
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