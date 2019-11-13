Бывший сотрудник ГИБДД сел за взятку на 5 лет

За 40 тысяч рублей гаишник пообещал не лишать прав пьяного водителя

Приговором Левобережного районного суда г. Липецка бывший инспектор ДПС отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД УМВД России по Липецкой области признан виновным в получении взятки.



Как установлено материалами уголовного дела, 112 января.2018 года экипаж, в составе которого подсудимый осуществлял патрулирование по Липецку, получил сообщение о задержании водителя, предположительно находящегося в состоянии алкогольного опьянения.



Прибыв по указанному адресу, подсудимый предложил задержанному за незаконное вознаграждение в размере 40 000 рублей не составлять в отношении него административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, что в противном случае могло повлечь для того штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.



Задержанный согласился и спустя три дня при встрече передал подсудимому требуемую сумму.



Однако данный факт был выявлен в рамках оперативных мероприятий по противодействию коррупции и стал основанием для возбуждения уголовного дела по ч.3 ст. 290 УК РФ.



Не оспаривая получение денежных средств, подсудимый утверждал, что взял их для передачи в качестве долга иному лицу.



Однако совокупность доказательств, представленных в судебном заседании государственным обвинителем, позволила опровергнуть эту версию и доказать обоснованность обвинения.



Учитывая обстоятельства дела, мнение стороны обвинения, суд признал подсудимого виновным в получении взятки в значительном размере и приговорил его 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки - 400000 рублей с лишением права занимать должности государственной службы в системе правоохранительных органов Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет, сообщает прокуратура Липецкой области.

