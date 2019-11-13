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«Прочь пиджаки, статусы и всякие понты»
Липчанам понравилось выступление любимого музыканта.
Владимир Кузьмин накануне выступил в Липецке. Известный, любимый многими, музыкант и группа «Динамик» дали концерт в областном центре культуры. Выступление прошло практически при полном зале. Владимир Кузьмин очаровал зрителей своим мастерством, многие из гостей вечера оставили записи со своими впечатлениями в социальных сетях.
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