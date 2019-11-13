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Грязинская безработная украла в кафе телефон у женщины

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#кража
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Грязинская безработная украла в кафе телефон у женщины

За прошедшие сутки по области полицейские раскрыли две кражи сотовых телефонов

14 октября в ОМВД России по Грязинскому району поступило заявление от 46-летней гражданки о краже ее сотового телефона в кафе. Сотрудниками грязинской полиции задержана подозреваемая в совершении преступления – неработающая 37-летняя местная жительница.

5 ноября 2019 года в Отдел полиции № 7 УМВД России по  Липецку обратился 23-летний гражданин. Молодой человек сообщил сотрудникам полиции, что из его квартиры дома по бульвару Шубина похищен сотовый телефон. Оперуполномоченными уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 19-летний липчанин.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает  максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Расследования проводят ОМВД России по Грязинскому району и Отдел полиции № 7 УМВД России по  Липецку, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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#кража
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Комментарии (1)

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Семенна

48 минут назад
Когда уберут нелегальных торгашей трусамт с великой пдощади победы.? Шанхай достал..
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