Грязинская безработная украла в кафе телефон у женщины

За прошедшие сутки по области полицейские раскрыли две кражи сотовых телефонов

14 октября в ОМВД России по Грязинскому району поступило заявление от 46-летней гражданки о краже ее сотового телефона в кафе. Сотрудниками грязинской полиции задержана подозреваемая в совершении преступления – неработающая 37-летняя местная жительница.



5 ноября 2019 года в Отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку обратился 23-летний гражданин. Молодой человек сообщил сотрудникам полиции, что из его квартиры дома по бульвару Шубина похищен сотовый телефон. Оперуполномоченными уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 19-летний липчанин.



Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.



Расследования проводят ОМВД России по Грязинскому району и Отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

