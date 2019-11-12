В Ельце и Липецке горели четыре автомобиля

Одна из машин сгорела полностью.

Сегодня около часа ночи в Ельце на улице Радиотехнической загорелся автомобиль «Киа», пламя повредило и припаркованные рядом «Рено» и «Ниссан».



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, первый автомобиль сгорел полностью, у двух других огнем повреждены фары и внешние детали кузова.



Причины пожара устанавливаются.



В Липецке этой ночью также горела машина: по данным МЧС, в 02:56 на улице Ушинского,12 загорелась «Лада Веста». Огонь повредил моторный отсек и частично салон автомобиля.

