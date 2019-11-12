Происшествия

сегодня, 09:48

В Ельце и Липецке горели четыре автомобиля

1 829
#пожар
В Ельце и Липецке горели четыре автомобиля

Одна из машин сгорела полностью.

Сегодня около часа ночи в Ельце на улице Радиотехнической загорелся автомобиль «Киа», пламя повредило и припаркованные рядом «Рено» и «Ниссан». 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, первый автомобиль сгорел полностью, у двух других огнем повреждены фары и внешние детали кузова.

Причины пожара устанавливаются.

В Липецке этой ночью также горела машина: по данным МЧС, в 02:56  на улице Ушинского,12 загорелась «Лада Веста». Огонь повредил моторный отсек и частично салон автомобиля.
1 829
#пожар

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Эх

41 минуту назад
И с энтого места начали гореть
ответить

Еще в рубрике

Ельчанин заплатит штраф из-за объявления в интернете
#холодное оружие #объявление
10
Ельчанин заплатит штраф из-за объявления в интернете

30 минут назад

Происшествия
На улице Гагарина в Липецке сгорел гараж
#пожар
На улице Гагарина в Липецке сгорел гараж

42 минуты назад

Происшествия
Разбивший дверь горсовета мужчина заплатил 1 000 рублей
#штраф #хулиганство
2
Разбивший дверь горсовета мужчина заплатил 1 000 рублей

42 минуты назад

Происшествия
«Киа» и «Мерседес» столкнулись в лобовую: госпитализирован 19-летний водитель
#авария #ДТП
2
«Киа» и «Мерседес» столкнулись в лобовую: госпитализирован 19-летний водитель

сегодня, 09:20

Происшествия
16-летний студент украл машину пенсионера
#кража
3
16-летний студент украл машину пенсионера

сегодня, 09:04

Происшествия
Липчанин избил свояченицу мусором
#драка
21
Липчанин избил свояченицу мусором

вчера, 17:16

Происшествия