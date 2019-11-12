В СХП «Мокрое» избавились от неприятного запаха отходов КРС

Стартап по применению биопрепаратов нового поколения успешно завершен

Неприятный запах. Причина его появления на различных территориях часто связана с внесением органики на сельскохозяйственные поля. Не избегают зловония порой крупные города, а уж о сельских поселениях, расположенных рядом с животноводческими комплексами и говорить не приходится. Бороться с запахом биоотходов раньше было довольно сложно и дорого. Животноводы сельхозпредприятия «Мокрое» из Липецкой области впервые в Черноземье провели испытание одной из новых технологий. И кажется, проблема неприятного запаха и других отрицательных факторов, связанных с утилизацией отходов на фермах, скоро может быть полностью решена.

Как утилизировать 120 тысяч тонн навоза

ООО «СХП» Мокрое» - одно из крупнейших животноводческих предприятий Липецкой области, где содержится 7,5 тысяч голов крупного рогатого скота, 6 тысяч голов свиней и 4,5 тысячи овец. И для него утилизация отходов жизнедеятельности КРС (а это более 120 тысяч тонн ежегодно) - большая проблема.

- При внесении органических удобрений на поля поступало много жалоб от населения. Мы стали активно искать пути решения, пересмотрев много различных методик по переработке отходов, и считаем, что сегодня эту проблему решили, - делится генеральный директор СХП «Мокрое» Ольга Корвякова. - На нашем комплексе «Трубетчинский» в Добровском районе, где содержится 4,5 тысячи голов КРС, полтора месяца назад мы начали пилотный инновационный проект. Его суть - в применении биопрепаратов на основе бактерий в лагунах животноводческих комплексов. Конечные данные получим в самое ближайшее время, но уже видим очень хорошие результаты - практически устранен неприятный запах, навоз обеззараживается. В будущем мы однозначно будем использовать такую технологию.

- Это предприятие - первое в Липецкой области, само занялось этой проблемой. Не дожидаясь замечаний, нашли организацию, которая занимается этими проблемами, - прокомментировал глава администрации Добровского района Анатолий Попов.



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Нейтрализует токсины

С компанией-производителем представители агрофирмы познакомились на одной из сельхозвыставок. Решили начать сотрудничество - и стартап удался. Сфера деятельности «Биоэлементс Агро» - разработка и производство инновационных микробиологических продуктов для сельского хозяйства. В их числе - инновационный биодеструктор нового поколения.

Этот препарат ускоряет переработку жидкого навоза, эффективно обеззараживает и нейтрализует токсичную биомассу. Биодеструктор содержит активный комплекс бактерий и грибов, который быстро разлагает, разжижает и нейтрализует сложные органические соединения. Он безопасен для человека, животных и окружающей среды, не содержит вредных веществ и соответствует нормам Всемирной организации здравоохранения. Через 5-7 недель переработанные стоки пригодны к внесению на поля в качестве удобрения. Регулярное внесение препарата поддерживает процесс естественной санации очистных и сточных систем.

Вздохнули свободно

В помещении установки по сепарированию навоза характерного запаха практически не ощущается, а ведь мы находимся фактически в «эпицентре». - Сюда поступают все стоки с животноводческих корпусов «Трубетчинского» - в емкость объемом более 300 кубометров, - поясняет Ольга Корвякова. - Здесь они делятся на твердую и жидкую фракции. Жидкая часть отходов уходит в лагуну (для дозревания и производства органических удобрений), а твердая - сепарируется и используется в качестве подстилки для животных. Она абсолютно обеззаражена, без запаха и очень комфортна для животных. Достигнут желаемый эффект, главное - исчез неприятный «навозный запах».

Суточная доза препарата, как рассказали специалисты, составляет 7 килограммов на 300 кубов, а результат говорит сам за себя.

- Это день и ночь, если сравнивать, - говорит сотрудник агрофирмы, инженер по обслуживанию оборудования Кирилл Стрижков - Раньше (особенно летом) работали здесь в масках, и вот уже полтора месяца как «вздохнули свободно».

Цели достигнуты

После сепарирования жидкая фракция биоотходов поступает в лагуны, расположенные в огороженной зоне недалеко от предприятия. Там навоз под действием микроорганизмов превращается в жидкое органическое удобрение. Признаться, ожидали «окунуться» в тошнотворно-зловонный запах. Еще бы, ведь стоим у трех площадок (на самом деле емкости), каждая из которых объемом 30 тысяч кубов и глубиной 5-6 метров заполнена отходами КРС. Но наши опасения не оправдались - неприятного запаха нет, дышится легко. Одна из лагун, где «делают свое дело» микроорганизмы даже по внешнему виду отличается от другой, где нет бактерий. Там, где задействован инновационный препарат, как нам пояснили, и консистенция отходов другая - удобная для откачивания на поля, что немаловажно. Вся жидкая фракция из лагун, как заметил технический директор предприятия Андрей Горбачев, будет перекачиваться насосной станцией по шланговой системе (ее длина боле четырех километров) на поля и вноситься в почву. Откачка из лагуны, где используется новый биопрепарат, стартует уже на днях. Эксперимент с использованием биодеструктора, стартовавший полтора месяца назад, фактически завершен, и предварительные итоги показывают успешность его применения.

- На данном этапе этого технологического процесса был практически устранен неприятный запах, - отмечает директор по развитию ООО «СХП «Мокрое» Михаил Мороз. - В пробах воздуха отмечено резкое снижение концентраций диоксидов азота, серы, фенолов, формальдегида. Все это проверялось лебедянской экологической лабораторией, которая брала пробы в расположении лагун, где идет накопление навоза от КРС. С внесением препарата происходит и более быстрое обеззараживание навоза в части гельминтов, бактерий. Соответственно, не происходит и загрязнения почвы при внесении жидких органических удобрений.

- Главные цели данного проекта, - как подчеркнула Ольга Корвякова, - это устранение запаха, обеззараживание навоза, скорейшее дозревание биоотходов в лагунах для получения органических удобрений - и они нами достигнуты.



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