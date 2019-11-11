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Гражданина Австрии обвинили в изнасиловании московской школьницы

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Гражданина Австрии обвинили в изнасиловании московской школьницы

Мужчину задержали

Гражданина Австрии задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О случившемся с девочкой заявила в полицию социальный педагог. По словам женщины, несовершеннолетнюю изнасиловали на съемной квартире в подмосковных Химках. При этом непонятно, при каких обстоятельствах девушка оказалась там.

У подозреваемого 1990 года рождения оказались славянские фамилия и имя, хотя у него самого австрийское гражданство. В Москве у мужчины есть временная регистрация, он нигде не работает. Возбуждено уголовное дело.

Предполагаемый насильник задержан. Ведется следствие.
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