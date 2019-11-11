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сегодня, 16:45
Гражданина Австрии обвинили в изнасиловании московской школьницы
Мужчину задержали
Гражданина Австрии задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О случившемся с девочкой заявила в полицию социальный педагог. По словам женщины, несовершеннолетнюю изнасиловали на съемной квартире в подмосковных Химках. При этом непонятно, при каких обстоятельствах девушка оказалась там.
У подозреваемого 1990 года рождения оказались славянские фамилия и имя, хотя у него самого австрийское гражданство. В Москве у мужчины есть временная регистрация, он нигде не работает. Возбуждено уголовное дело.
Предполагаемый насильник задержан. Ведется следствие.
О случившемся с девочкой заявила в полицию социальный педагог. По словам женщины, несовершеннолетнюю изнасиловали на съемной квартире в подмосковных Химках. При этом непонятно, при каких обстоятельствах девушка оказалась там.
У подозреваемого 1990 года рождения оказались славянские фамилия и имя, хотя у него самого австрийское гражданство. В Москве у мужчины есть временная регистрация, он нигде не работает. Возбуждено уголовное дело.
Предполагаемый насильник задержан. Ведется следствие.