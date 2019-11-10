Общество

7 минут назад

Липчане в лидерах по уровню доверия Путину

22
#доверие Путину #рейтинг
Липчане в лидерах по уровню доверия Путину

Больше чем в Липецкой области Путину доверяют только в Крыму, Чечне и Брянской области

Кремль подвел итоги выполнения KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, сообщает РБК.

Внутриполитический блок Кремля провел очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 7 по 9 ноября. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI внутриполитическими блоками регионов и Кремля, рассказали РБК участники семинара.

Вице-губернаторам выводили на экране данные по пятеркам регионов — лидеров и аутсайдеров по ряду показателей, например уровню доверия президенту и главе субъекта. В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.


22
#доверие Путину #рейтинг

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