Общество
7 минут назад
Липчане в лидерах по уровню доверия Путину
Больше чем в Липецкой области Путину доверяют только в Крыму, Чечне и Брянской области
Кремль подвел итоги выполнения KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, сообщает РБК.
Внутриполитический блок Кремля провел очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 7 по 9 ноября. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI внутриполитическими блоками регионов и Кремля, рассказали РБК участники семинара.
Вице-губернаторам выводили на экране данные по пятеркам регионов — лидеров и аутсайдеров по ряду показателей, например уровню доверия президенту и главе субъекта. В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.
Внутриполитический блок Кремля провел очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 7 по 9 ноября. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI внутриполитическими блоками регионов и Кремля, рассказали РБК участники семинара.
Вице-губернаторам выводили на экране данные по пятеркам регионов — лидеров и аутсайдеров по ряду показателей, например уровню доверия президенту и главе субъекта. В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК.