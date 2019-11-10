Погода в Липецке

28 минут назад

В Липецкой области морось, туман и до +13

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В Липецкой области морось, туман и до +13

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – слабый дождь пройдет лишь местами, также прогнозируются морось и туман. Среднесуточные температуры ожидаются 6-7 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем температура составит от 8 до 13 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 9 до 11 градусов тепла. 

11 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 20 градусов мороза.

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