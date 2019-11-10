28 минут назад
В Липецкой области морось, туман и до +13
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – слабый дождь пройдет лишь местами, также прогнозируются морось и туман. Среднесуточные температуры ожидаются 6-7 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью составит от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 9 до 11 градусов тепла.
11 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 20 градусов мороза.