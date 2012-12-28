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Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»
Общество
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Общество
60
27 минут назад

Артем Голощапов: «В 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи»

Освещение, детские городки и спортплощадки, ремонт дорог и пешеходных дорожек — такие приоритеты благоустройства выбрали жители 10-го депутатского округа на стратегической сессии Клуба городского жителя.

Задача стратсессий, проходящих в последнее время по всему городу, — определить вместе с горожанами приоритетные направления работы по развитию районов Липецка. Ведущим сессии, прошедшей в 27-й школе, стал начальник Шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артем Голощапов. Выражение «яблоку негде упасть» как нельзя лучше подходит к описанию этой встречи: в большой по меркам школы аудитории собрались около 80 человек.

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Первой на правах хозяйки слово взяла директор школы Елена Николаевна Гончарова. Затем Артем Голощапов рассказал о работе Клуба городского жителя — общественной организации, объединяющей активных жителей Липецка, общественных деятелей и экспертное сообщество города. Это новый, очень важный и пользующийся популярностью инструмент для решения различных вопросов: от благоустройства двора и капремонта дома до взаимодействия с органами власти и управляющими компаниями. Клуб позволяет повысить правовую грамотность, оформить полезные инициативы, добиться их воплощения в жизнь. Все пожелания участников Клуба ложатся в основу деятельности городского Совета и администрации Липецка.

Вторая тема встречи — предложения по распределению пяти миллионов рублей, дополнительно выделенных губернатором каждому из 36 депутатских округов горсовета для решения точечных проблем благоустройства, реализации программы наказов.

— Все мы знаем, что в 27-м микрорайоне живут дружные, позитивные, открытые люди. Такими и должны быть соседи, которые хорошо знают друг друга и место, где живут. На этой встрече мы вместе определим то, что в первую очередь нужно округу. Важно понять общественные запросы, чтобы сформулировать предложения о развитии территории округа, — сказал Артем Голощапов.

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Для большего погружения в тему Артем Голощапов рассказал, что сделано в округе за последние несколько лет по различным программам. На улицах Хорошавина и Стаханова отремонтированы дороги и проезды на 11,6 млн рублей. Освещена аллея от дома №15 по Кривенкова до дома №12 по Хорошавина. Поэтапно благоустраивается Молодежный парк — в этом году в нем появятся оборудованные спортивные зоны. Благоустроены дворы на Хорошавина 15, Белана 5 и Шуминского 19. Губернаторская программа «Путь к школе» позволила обновить пешеходные дорожки, на благоустройство самой 77-й школы потрачены еще 1,5 млн рублей. В округе установлены 388 камер уличного наблюдения, больше всего — на Хорошавина и Шуминского. При поддержке Фонда «Милосердие» более чем на 9 млн рублей оказана помощь жителям района по сносу аварийных деревьев и посадке новых, у многих домов появились лавочки и урны.

Уже сформированы некоторые наказы избирателей на этот год. В работе установка «лежачих полицейских», опиловка деревьев на территории школы и установка там же скамеек, монтаж наружного освещения у дома №4 на Хорошавина.

— Всем розданы карточки с девятью направлениями, вам. Вам нужно решить, какие важнее. Выбрать три приоритета и рассказать нам всем, почему, — обратился к участникам сессии Артем Голощапов.

Собравшиеся распределились на девять групп, каждая за своим столом. Заполнили в ходе дискуссий карточки. После чего «капитаны команд» рассказали о своем выборе.

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Житель дома №37а по Катукова Вячеслав Шупрута считает, что нужно продолжить программу ремонта дорог и проездов в микрорайоне. «Жаль, что эти работы не охватили весь наш район». Второй приоритет: пешеходные зоны. «В прошлом году у нашего дома сделали хорошую пешеходную дорожку, но через месяц там случился прорыв на сетях. Вода просто уничтожила благоустройство». Третий приоритет — новые спортивные площадки и детские городки.

«Капитан» другой команды, Елена Орлова из дома на Шуминского 10, сообщила об общей проблеме района на примере детской площадки в своем дворе. «Старая, древняя, травмоопасная. Ее надо просто снести». Ей и ее соседям нужна пешеходная дорожка: «Между детсадом и школой напротив дома №12 по Хорошавина — постоянная лужа. Приходится обходить по автомобильной дороге».

— Наш район недостаточно освещен. После второй смены осенью и зимой дети идут в потемках. Втрое. Детское и спортивное оборудование. Его крайне не хватает в районе. Третье. Урны. У нас не урны, а скорее старые ведра! Но если у нас появятся новые урны, кто их будет убирать? — говорит Сергей Хомутских из дома по Катукова, 41.

Ольга Бавыкина помимо просьбы восстановить пешеходные зоны в месте вот уже третий год ремонтируемых коммунальных сетей на Москаленко 1 и освещении дороги от школы до остановки на улице Катукова попросила запретить использование электросамокатов в микрорайоне. А житель дома по улице Шуминского 15 Денис Иванов попросил обратить внимание на нарушение Правил благоустройства Липецка — на газоне у магазина «Пятерочка» рядом с его домом паркуются все, кто не нашел иного места: в последнее время там даже появился чей-то экскаватор. И еще: «Пешеходные зоны — самое слабое место микрорайона. Есть места, которые в дождливую погоду только на вертолете можно перелететь».

Когда все присутствующие проголосовали (причем электронно, в специальном Telegram-чате), выяснилось, что жители 27-го микрорайона приоритетами точечного благоустройства выбрали уличное освещение, детские городки и спортплощадки, ремонт дорог и пешеходных дорожек.

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— Считаю, мы достаточно активно поработали. Жители района лучше узнали друг друга, поделились наболевшим, определились с приоритетами. 27-й микрорайон еще достаточно молод. Ему нет еще и 20 лет. Но он явно был в небрежении, поэтому здесь накопились проблемы, свойственные скорее районам старой застройки. Мне понравилось, что люди говорили об общих проблемах, никто не тянул одеяло на себя. А мы знаем, как такие проблемы решать, — сказал Артем Голощапов.
стратегическая сессия
наказы избирателей
Артем Голощапов
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