В мире

4 минуты назад

Британка написала умершему отцу и получила ответ

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#письмо
Британка написала умершему отцу и получила ответ

Сотрудники почтовой службы расчувствовались и отправили весточку.

Шестилетняя девочка из графства Чешир (Великобритания) Холли Морган отправила послание своему папе, умершему в прошлом году. Неожиданно британка получила ответ. Об этом написало издание Daily Mail.

Шестилетняя Холли Морган (Holly Morgan) потеряла отца Найджела (Nigel Morgan) в июне 2018 года. Он скончался от бронхопневмонии. С тех пор девочка часто говорила об отце с матерью Лаурой Аллен (Laura Allen), пишет «Лента». В 2018 году, на Рождество, Холли решила отправить отцу «на небеса» воздушный шарик, раскрашенный в цвета флага его любимого футбольного клуба — «Ливерпуль». Тогда у нее родилась идея сделать на день рождения отца поздравительную открытку. На конверте она написала: "Папе на небеса".

Спустя несколько дней семья Морган обнаружила в почтовом ящике письмо на имя Холли. В нем говорилось, что открытка "преодолела звезды и другие космические объекты и была доставлена папе в рай". Мать девочки поблагодарила сотрудников почты и рассказала, что дочь была очень счастлива, когда прочитала ответ, сообщает РИА Новости.

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#письмо

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