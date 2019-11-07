В мире

28 минут назад

В Греции нашли мифических монстров

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#археология
В Греции нашли мифических монстров

Ученые нашли «сородичей» окаменелостей только на фресках и керамике.

В Греции исследователи обнаружили, идентифицировали и описали окаменелые останки двух ранее неизвестных науке древних видов змей, которые обитали на нашей планете 5,5-6 миллионов лет назад, сообщает Greek Reporter. Окаменелые останки двух видов змей, которые никогда прежде не встречались ни в одной части мира, были обнаружены недалеко от города Серрес в Центральной Македонии на севере Греции. Новые виды получили названия Perergophis micros (в переводе с греческого языка - странная маленькая змея) и Paraxenophis spanios (редкая своеобразная змея).

Как пишет «Российская газета», обнаруженные змеи настолько уникальны, что их трудно включить в какое-либо известное семейство. Что-то похожее можно найти только в древнегреческих мифах, которые красочно описывали различных монстров. Кроме того, не похожие на современных змеи нередко встречаются в древнегреческом искусстве. Например, они широко известны по керамике и фрескам.
88
#археология

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