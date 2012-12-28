В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
Происшествия
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сегодня, 16:59
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Водитель «Хонды» снёс ограждение на Плехановском спуске
Все живы. но машине и элементам благоустройства требуется ремонт.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель автомобиля «Хонда» 2005 г.р. выезжал со второстепенной дороги и не справился с управлением. В результате машина врезалась в дорожное ограждение.
В аварии обошлось без пострадавших.
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