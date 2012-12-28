Водитель «Хонды» снёс ограждение на Плехановском спуске

Все живы. но машине и элементам благоустройства требуется ремонт.

Сегодня днём ДТП произошло на Плехановском спуске в ЛИПЕЦКЕ.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель автомобиля «Хонда» 2005 г.р. выезжал со второстепенной дороги и не справился с управлением. В результате машина врезалась в дорожное ограждение.В аварии обошлось без пострадавших.