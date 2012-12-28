Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пелагея отожгла на Дне города в Липецке
Общество
Есть все же разум во вселенной, раз не выходит на контакт!
Неделя 48
На главное место празднования Дня города – площадь Ленина народ подтягивается неохотно
Общество
«Местных яблок в этом году не ждите!»
Общество
В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
Происшествия
Сокольцы получили в День города долгожданный подарок
Общество
На Городище собрались любители джаза
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Возле Карамышево утонул мужчина - 25-я жертва сезона
Происшествия
«Мы металлурги и этим гордимся» - на НЛМК выпустили клип к празднику
НЛМК Live
Читать все
Пелагея отожгла на Дне города в Липецке
Общество
На главное место празднования Дня города – площадь Ленина народ подтягивается неохотно
Общество
В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
Происшествия
На Городище собрались любители джаза
Общество
Водитель «Хонды» снёс ограждение на Плехановском спуске
Происшествия
Возле Карамышево утонул мужчина - 25-я жертва сезона
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшой дождь и до +30
Погода в Липецке
В День города «Металлург» Ромащенко закатил шикарную премьеру на стадионе
Спорт
«Мы металлурги и этим гордимся» - на НЛМК выпустили клип к празднику
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
527
сегодня, 16:59
6

Водитель «Хонды» снёс ограждение на Плехановском спуске

Все живы. но машине и элементам благоустройства требуется ремонт.

Сегодня днём ДТП произошло на Плехановском спуске в ЛИПЕЦКЕ.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, водитель автомобиля «Хонда» 2005 г.р. выезжал со второстепенной дороги и не справился с управлением. В результате машина врезалась в дорожное ограждение.

В аварии обошлось без пострадавших.
ДТП
0
0
0
1
4

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
-
31 минуту назад
Камер там нет?
Ответить
48
41 минуту назад
Чудом никого не было на дорожке
Ответить
Про
сегодня, 17:07
Заберите у него права,не дано ему баранку крутить!
Ответить
Про
сегодня, 17:06
Он точно трезвый был?
Ответить
Правда
сегодня, 17:11
Трезвый, но слепой. Решил вираж заложить, но понты проиграли законам физики.
Ответить
Может
47 минут назад
Трезвый, но слепой. Решил вираж заложить, но понты проиграли законам физики. Курнул?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru