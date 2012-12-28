В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
Происшествия
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сегодня, 16:17
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Возле Карамышево утонул мужчина - 25-я жертва сезона
Мужчина купался на диком пляже.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, мужчина купался сегодня днём на необорудованном пляже в 700 метрах от села Карамышево.
- Тело передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. По завершении мероприятий тело будет направлено в морг, - сообщили в ведомстве.
С начала купального сезона в Липецкой области это - 25-я жертва.
Фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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