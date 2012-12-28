Возле Карамышево утонул мужчина - 25-я жертва сезона

Мужчина купался на диком пляже.

- Тело передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. По завершении мероприятий тело будет направлено в морг, - сообщили в ведомстве.







С начала купального сезона в Липецкой области это - 25-я жертва.







Фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



Тело мужчины 1996 г. р. подняли со дна реки Воронеж спасатели в Грязинском районе час назад.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, мужчина купался сегодня днём на необорудованном пляже в 700 метрах от села Карамышево.