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1087
сегодня, 16:17
4

Возле Карамышево утонул мужчина - 25-я жертва сезона

Мужчина купался на диком пляже.

Тело мужчины 1996 г. р. подняли со дна реки Воронеж спасатели в Грязинском районе час назад.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, мужчина купался сегодня днём на необорудованном пляже в 700 метрах от села Карамышево.

- Тело передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. По завершении мероприятий тело будет направлено в морг, - сообщили в ведомстве.

С начала купального сезона в Липецкой области это - 25-я жертва.

Фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Утопленник
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Мимо крокодил
53 минуты назад
Парадокс, уточню. Как раз тонут не умеющие плавать. Умеющие проплыть несколько метров и не умеющие держаться на воде неограниченное (условно) время плавать не умеют.
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Местный
59 минут назад
Не надо писать о том, что в Карамышеве дикие места и пляжи. Скорее всего туда приезжают дикие бухие отдыхающие, цари природы, а природа всё равно сильнее
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Парадокс
сегодня, 17:00
Не умеющие плавать реже тонут...
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Микола
48 минут назад
Не в бровь, а в глаз.
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