Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

С неудобствами из-за отключения холодной воды жители почти трех десятков улиц столкнутся из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр. 1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 2, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 63, 65, 78, 80, 81, 83 по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в Вишневом переулке, №№ 23, 47а, 51, 51а, 51/2, 51/3, 55, 57, 61 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 19, 21, 21а, 23, 25, 35, 42, 53 по улице Индустриальной, №№ 3в, 9, 10, 10 стр. 2, 10а, 11, 13, 13а, 13в, 14, 15, 16, стр. 16, 17, 17б, 17в, 18 стр. 1, 19, 19а, 19б, 19 вл. 1, 19 вл. 2, 20 по улице Механизаторов, № 14 по улице Котовского, №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 по улице Надежды, № 1 по проезду Каштановому. Подачу холодной воды ограничат также жителям частного сектора на улицах Усманской, Гидромеханизации, Силикатной, Володарского, Даргомыжского, Воровского, Депутатской, Чкалова, Кирова, Киевской, Крымской, Верхней, Пригородной, Котовского, Школьной, Шмидта, Комсомольской, Дубинина, в переулках Фруктовом, Верещагина, Вишневом. Подвоз воды организуют по адресам: улица Архангельская, 11, улица Депутатская, 80, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.