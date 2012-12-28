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Погода в Липецке
188
55 минут назад
1

В Липецкой области небольшой дождь и до +30

22 и 24 июля на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области будет без существенных осадков. 23 июля через территорию региона пройдет атмосферный фронт – он принесет повсеместные кратковременные дожди и грозы.

Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градуса тепла, что в пределах нормы. По югу области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем – от +25 до +30 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +13 до +15 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.

День 22 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2006 году – 6 градусов тепла.
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Комментарии (1)

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Жилец
39 минут назад
Ура, дождь! Купаться будем! Пока Квадра не починит злосчастную трубу, из-за которой 2 дома на улице Советской без воды горячей: 26 и 26 "В". Квадра, ау, мы с 9 мая без воды! В ЕДС вы хорошо продляете срок ремонта! А когда конец его? Неужели за 2.5 месяца нельзя починить трубу?!
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