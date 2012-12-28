В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии

Женщину дважды ловили с крупными партиями наркотиков.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в торговле наркотиками.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, обвиняемая являлась частью криминального бизнеса: она забирала партии запрещённых вещество из тайников. Которые ей сообщал «работодатель». В дальнейшем в обязанности женщины входила фасовка зелья на мелкии партии и из распространения бесконтактным способом через так называемые закладки. При этом женщина и сама употребляла наркотики.На момент задержания у дамы были обнаружены свыше 20 пакетиков с метилэфедроном общей массой более 17 граммов, что советует крупному размеру.На этом приключения бедовой дамы не закончились. Сначала ей избрали мягкую меру пресечение в виде домашнего ареста. Однако женщина скрылась от органов следствия и продолжила криминальную деятельность. На момент повторного задержания у неё нашли 2,37 граммов метадона, после чего заключили под стражу.Доказательства, собранные сотрудниками отдела полиции №7 легли в основу уголовного дела, которое утвердил прокурор Октябрьского района. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.