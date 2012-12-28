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сегодня, 09:11
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В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии

Женщину дважды ловили с крупными партиями наркотиков.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в торговле наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, обвиняемая являлась частью криминального бизнеса: она забирала партии запрещённых вещество из тайников. Которые ей сообщал «работодатель». В дальнейшем в обязанности женщины входила фасовка зелья на мелкии партии и из распространения бесконтактным способом через так называемые закладки. При этом женщина и сама употребляла наркотики.

На момент задержания у дамы были обнаружены свыше 20 пакетиков с метилэфедроном общей массой более 17 граммов, что советует крупному размеру.

На этом приключения бедовой дамы не закончились. Сначала ей избрали мягкую меру пресечение в виде домашнего ареста. Однако женщина скрылась от органов следствия и продолжила криминальную деятельность. На момент повторного задержания у неё нашли 2,37 граммов метадона, после чего заключили под стражу.

Доказательства, собранные сотрудниками отдела полиции №7 легли в основу уголовного дела, которое утвердил прокурор Октябрьского района. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
Наркотики
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Нонка
6 минут назад
Сажать дурилу в зоне бросит потреблять да и народу спокойнее -не сбежит
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Манагер
56 минут назад
Видимо на другую работу мозгов не хватило или другим местом подработать ей нереально....
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48
58 минут назад
А работодатель нашел другую даму и деятельность продолжается?
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Бабушка
сегодня, 09:30
Таки посадили. Теперь и полечат и успокоят. Желательно на очень большой срок. Много в городе стало продавцов наркотиков. Нужно очистить от них город.
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ЮВП
34 минуты назад
Каждый день в Россию толпы потенциальных закладчиков и закладчиц приезжают. Вы что думаете, что они с выводками замотанные просто так гуляют ?
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Сосед
сегодня, 09:24
Так ее лечить надо а не в тюрьму сажать.
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Горько
57 минут назад
А вы умеете это делать? Лечить от жадности и беспринципности? И наркомания, как пишут, тоже очень тяжело лечится. Лучше бы давали высшую меру за это. Я вовсе не за убийства, я за то, чтобы боялись это делать. Очень боялись.
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Надо же
сегодня, 09:21
А почему в клетку не закрыли? Сразу же Она теперь так и будет бегать и наркотики продавать
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