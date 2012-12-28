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Общество
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Неделя 48
В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
Происшествия
В Быхановом саду празднуют День города
Общество
Сокольцы получили в День города долгожданный подарок
Общество
«Аж САПы лопаются»: В Липецке в честь Дня города проходит «усатый заплыв»
Общество
На пересечении Ушинского с Баумана прямо на дороге образовался провал
Общество
На Городище собрались любители джаза
Общество
В Липецкой области сухо и до +30
Погода в Липецке
Читать все
Общество
356
41 минуту назад

«Местных яблок в этом году не ждите!»

Итоги недели: цены.

В конце недели мы, как обычно, сличили цены в сетевых магазинах, дискаунтере и на Центральном рынке.

Наша корзина с дешевыми продуктами подешевела на 56 рублей 20 копеек. Немного снизились цены на мясо и овощи.



Из-за мяса и наша корзина с дорогими продуктами снизилась в цене — на 149 рублей 80 копеек.



На Центральном рынке витает аромат яблок. Продают плоды уже нового урожая. Правда, их немного. Продавец краснодарских яблок тут же огорошил: «Местных яблок в этом году не ждите! Приходите за ними на следующий год!»



Из-за весенних заморозков померзли многие сады. Однако мы нашли на рынке местные яблоки, по словам продавца, из «Агронома». Стоят недешево — 130 рублей за килограмм.



Привозные персики не сильно дороже.

Абрикосами и черешней Центральный рынок буквально завален.

— Черешня — мед! Закрой глаза и пробуй, — рекламирует свой товар продавец.

Зато продавцы, торгующие местными овощами и фруктами, неожиданно пожаловались нам на прилавки — низкие и узкие. Вот бы их сделать повыше и пошире, чтобы было удобно разложить товар.



В одном из магазинов мы нашли уже нарезанный батон по фантастически дешевой цене. 



А также обратили внимание на то, что сильно разнятся цены на недорогую соль.


цены
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