Итоги недели: цены.

В конце недели мы, как обычно, сличили цены в сетевых магазинах, дискаунтере и на Центральном рынке.Наша корзина с дешевыми продуктами подешевела на 56 рублей 20 копеек. Немного снизились цены на мясо и овощи.Из-за мяса и наша корзина с дорогими продуктами снизилась в цене — на 149 рублей 80 копеек.На Центральном рынке витает аромат яблок. Продают плоды уже нового урожая. Правда, их немного. Продавец краснодарских яблок тут же огорошил: «Местных яблок в этом году не ждите! Приходите за ними на следующий год!»Из-за весенних заморозков померзли многие сады. Однако мы нашли на рынке местные яблоки, по словам продавца, из «Агронома». Стоят недешево — 130 рублей за килограмм.Привозные персики не сильно дороже.Абрикосами и черешней Центральный рынок буквально завален.— Черешня — мед! Закрой глаза и пробуй, — рекламирует свой товар продавец.Зато продавцы, торгующие местными овощами и фруктами, неожиданно пожаловались нам на прилавки — низкие и узкие. Вот бы их сделать повыше и пошире, чтобы было удобно разложить товар.В одном из магазинов мы нашли уже нарезанный батон по фантастически дешевой цене.А также обратили внимание на то, что сильно разнятся цены на недорогую соль.