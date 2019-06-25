Общество

28 минут назад

Благоустройство Соборной площади доверили липчанам

5 456
#благоустройство #реконструкция #тендер
Благоустройство Соборной площади доверили липчанам

Городское управление строительства наконец-то определило подрядчика на проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция Соборной площади». Исполнителей задания удалось определить только с четвертого раза: на предыдущие три тендера не поступило ни одной заявки.

Победителем закупки стал проектный институт «Липецкгражданпроект». За свои услуги учреждение получит 1,6 млн рублей. В обязанности подрядчика включили переосмысление дизайнерского проекта КБ STRELKA. Задумки КБ нужно вписать в реалии Липецка. Там хотят поставить ротонду, создать парковку на 97 машин, провести масштабное озеленение с созданием буфера из деревьев для зоны отдыха. Проектировщики должны предусмотреть размещение био – туалета, формирование пространств совместного использования, устройство поднятых на уровень тротуара пешеходных переходов, деление тротуара на функциональные зоны, новый стиль фонарей для наружного освещения и размещение 127 малых архитектурных форм.

По периметру площади хотят высадить деревья. На примыкающих к площади улицах в дополнение к существующим нужно предусмотреть посадку новых деревьев с сохранением традиционного шага 5- 6 метров. Для комфортного отдыха на свободной площадке в западной части необходимо запроектировать навес – ротонду со скамьями. В центре ротонды высадить липу – символ города. В юго – западной части зелёной зоны разместят био – туалет. Место для отдыха появится и со стороны улицы Зегеля.

Тротуары замостят крупноформатной плиткой. Деление тротуара на функциональные зоны выполнят путем разновидности рисунка мощения. Вне сквера дорожки замостят плитами из натурального гранита. В сквере будут использовать покрытие, похожее на то, что лежит на Городище.

Проектировщикам необходимо просчитать несколько уровней освещения. Вдоль проезжих частей на улицах поставят исторические двухконсольные фонари высотой 11 метров. На участках совместного использования и для освещения пешеходных зон использовать исторические торшерные фонари высотой 5 метров и 5 сантиметров. Озелененную площадку вокруг навеса надо ротонды оснастить светильниками в нейтральном, свободном от историчности стиле.

По условиям аукциона на создание проекта специалистам отведено 140 дней.
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#благоустройство #реконструкция #тендер

Комментарии (5)

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клон.

1 минуту назад
По просьбам трудящихся поставьте на площади пивнушку.
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Чип

5 минут назад
Выбрали липчан , а ремонт будут делать узбеки, хохлы, армяне.
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,

9 минут назад
А что?, в стационарном туалете сейчас книги продают (у цума)
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А что?

13 минут назад
На стационарный туалет денег нет? Зачем на главной площади города био-туалет?
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Фокс

20 минут назад
А попы деньжонок на ремонт подкинут? Площадь-то ведь Соборной называется и продавцы * для народа ею конкретно пользуются. А образовавшиеся излишки в смете можно на детский садик кинуть
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