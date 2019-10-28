Общество

21 минуту назад

В Липецке хотят снести 151 частный дом

9 614
#снос #публичные слушания
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В Липецке хотят снести 151 частный дом

Квартал в районе улицы Неделина перекроят.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка 7 ноября проведет заседание публичных слушаний по вопросу проекта планировки и межевания частного сектора. В границы планирования попали дома и земля в границах улицы Неделина, Фрунзе, им. Шмидта, им. Орджоникидзе, им. Мичурина, Котовского. В планах мэрии снести в частном секторе в этом квартале более 150 жилых одноэтажных домов. Площадь разрабатываемой территории составляет 24,2 га.

Проект планировки подготовили эксперты из Омска. Они выяснили, что сейчас общая площадь жилищного фонда составляет 64 305 квадратных метров, всего в квартале находится 180 домов. Анализ существующего физического и морального состояния существующих объектов жилищного фонда выявил наличие непригодных для проживания жилых зданий. К таким объектам относятся 151 индивидуальный жилой дом и один многоквартирный. Их намерены снести. На их месте уже готовы строить многоквартирные дома — 19 домов высотой от 5 до 25 этажей с подземными парковками. Объем нового строительства на территории проектирования составит 121 650 м2. Общий жилищный фонд в квартале достигнет 153 605 м2, то есть увеличится на 58%.

Кроме того, планируется строительство зданий социальной направленности. Новую детскую поликлинику с дневным стационаром планируется пристроить к зданию амбулаторно-поликлинического учреждения. В планах - детский сад и досуговый центр.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 14 ноября. Обращения принимают в департаменте градостроительства. Итоги публичных слушаний подведут к 20 ноября.
9 614
#снос #публичные слушания
1

Комментарии (9)

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житель

1 минуту назад
Посмотриш столько районов планируют застроить Недоумки вы хоть один из районов застройте ведь это уже 7 в плане Щербаков банкует только на бумаге ,а где дела?
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всюду

2 минуты назад
деньги, деньги, деньги, остальное ерунда!
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Плехановский *

4 минуты назад
А когда Сокол начнёте сносить?
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кокс

5 минут назад
там одна земля чего стоит дома в 10-ки раз дешевле
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Гость

5 минут назад
Больше церквей, чтобы Он избавил липчан от этих передряг. А чиновники ищут себе работу. До пенсии надо дотянуть.
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местный

5 минут назад
Школу хорошую и садик обязательно нужно. А старьё нужно сносить.
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Липчанин

13 минут назад
Какие эксперты из Омска? Вы Омск то видели? Куда ни плюнь в этом Омске, везде одноэтажная деревянная застройка.
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пусть сносят..

14 минут назад
всем пофиг.
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поздравляю

17 минут назад
не нравился колхозный мэр, получайте городского
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