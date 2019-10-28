Общество
21 минуту назад
В Липецке хотят снести 151 частный дом
9 614
Квартал в районе улицы Неделина перекроят.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка 7 ноября проведет заседание публичных слушаний по вопросу проекта планировки и межевания частного сектора. В границы планирования попали дома и земля в границах улицы Неделина, Фрунзе, им. Шмидта, им. Орджоникидзе, им. Мичурина, Котовского. В планах мэрии снести в частном секторе в этом квартале более 150 жилых одноэтажных домов. Площадь разрабатываемой территории составляет 24,2 га.
Проект планировки подготовили эксперты из Омска. Они выяснили, что сейчас общая площадь жилищного фонда составляет 64 305 квадратных метров, всего в квартале находится 180 домов. Анализ существующего физического и морального состояния существующих объектов жилищного фонда выявил наличие непригодных для проживания жилых зданий. К таким объектам относятся 151 индивидуальный жилой дом и один многоквартирный. Их намерены снести. На их месте уже готовы строить многоквартирные дома — 19 домов высотой от 5 до 25 этажей с подземными парковками. Объем нового строительства на территории проектирования составит 121 650 м2. Общий жилищный фонд в квартале достигнет 153 605 м2, то есть увеличится на 58%.
Кроме того, планируется строительство зданий социальной направленности. Новую детскую поликлинику с дневным стационаром планируется пристроить к зданию амбулаторно-поликлинического учреждения. В планах - детский сад и досуговый центр.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 14 ноября. Обращения принимают в департаменте градостроительства. Итоги публичных слушаний подведут к 20 ноября.
Проект планировки подготовили эксперты из Омска. Они выяснили, что сейчас общая площадь жилищного фонда составляет 64 305 квадратных метров, всего в квартале находится 180 домов. Анализ существующего физического и морального состояния существующих объектов жилищного фонда выявил наличие непригодных для проживания жилых зданий. К таким объектам относятся 151 индивидуальный жилой дом и один многоквартирный. Их намерены снести. На их месте уже готовы строить многоквартирные дома — 19 домов высотой от 5 до 25 этажей с подземными парковками. Объем нового строительства на территории проектирования составит 121 650 м2. Общий жилищный фонд в квартале достигнет 153 605 м2, то есть увеличится на 58%.
Кроме того, планируется строительство зданий социальной направленности. Новую детскую поликлинику с дневным стационаром планируется пристроить к зданию амбулаторно-поликлинического учреждения. В планах - детский сад и досуговый центр.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 14 ноября. Обращения принимают в департаменте градостроительства. Итоги публичных слушаний подведут к 20 ноября.
9 614
житель
всюду
Плехановский *
кокс
Гость
местный
Липчанин
пусть сносят..
поздравляю