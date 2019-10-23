В России

58 минут назад

Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей

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Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем. Такие цифры содержатся в исследовании СК «Сбербанк страхование жизни», с которым ознакомились «Известия».  

Эксперты обратились к жителям городов с населением более 500 тыс. человек с вопросом, какая сумма нужна российским семьям для поддержания устойчивого уровня благополучия при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни.  

Оценки варьировались от 2,4 млн до 13,3 млн рублей в зависимости от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания опрошенных. 

Примечательно, что нижнюю планку назвали респонденты, которым «денег хватает только на питание», верхнюю — те, кто может купить всё, что считает нужным. Также оказалось, что мужчины ценят свою жизнь более чем на 2 млн рублей дороже, чем женщины.  

Достаточная сумма страхования жизни снижается и с возрастом. Так, люди в возрасте 18–30 лет оценили этот показатель в 6,9 млн рублей, а люди старше 60 — в 4,5 млн рублей. 
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