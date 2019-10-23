Политика

12 минут назад

Начальником управления потребительского рынка назначен Юрий Букреев

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#назначение #управление потребительского рынка
Начальником управления потребительского рынка назначен Юрий Букреев

Юрий Букреев избавился от приставки и.о.

Юрий Букреев назначен начальником управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Соответствующие документы подписал глава региона, сообщает пресс-служба управления. Обязанности начальника управления он исполнял с конца июля, когда этот пост покинул Николай Киреев.

Юрий Букреев родился в 1983 году, в 2007 году окончил ЛГТУ по специальности юриспруденция. Опыт работы в сфере потребительского рынка 8 лет. До назначения занимал должность заместителя начальника управления потребительского рынка и ценовой политики региона.
1 282
#назначение #управление потребительского рынка

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