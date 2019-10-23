Политика
12 минут назад
Начальником управления потребительского рынка назначен Юрий Букреев
Юрий Букреев избавился от приставки и.о.
Юрий Букреев назначен начальником управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Соответствующие документы подписал глава региона, сообщает пресс-служба управления. Обязанности начальника управления он исполнял с конца июля, когда этот пост покинул Николай Киреев.
Юрий Букреев родился в 1983 году, в 2007 году окончил ЛГТУ по специальности юриспруденция. Опыт работы в сфере потребительского рынка 8 лет. До назначения занимал должность заместителя начальника управления потребительского рынка и ценовой политики региона.
Юрий Букреев родился в 1983 году, в 2007 году окончил ЛГТУ по специальности юриспруденция. Опыт работы в сфере потребительского рынка 8 лет. До назначения занимал должность заместителя начальника управления потребительского рынка и ценовой политики региона.
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