Происшествия

17 минут назад

Полицейские задержали похитителей рельсов

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#кража
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Полицейские задержали похитителей рельсов

Двое липчан после отдыха в гараже украли 40 метров железнодорожных рельсов.

22 октября с территории прилегающей базе на улице Юношеской украли 40 метров железнодорожных рельсов, стоимостью в 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники полиции по «горячим следам» установили и задержали подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались 60-летний и 51-летний жители Липецка. Подозреваемые рассказали, что решили украсть рельсы и сдать их в скупку металлолома, когда отдыхали в гараже, расположенном рядом с территорией базы.

Украденные рельсы полицейские в том же гараже. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
2 198
#кража
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Комментарии (2)

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Уваркина

26 секунд назад
целый кинотеатр, достояние народа "дарит"...
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Извините

6 минут назад
А расхитителей страны когда будут задерживать?)
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