Полицейские задержали похитителей рельсов

Двое липчан после отдыха в гараже украли 40 метров железнодорожных рельсов.

22 октября с территории прилегающей базе на улице Юношеской украли 40 метров железнодорожных рельсов, стоимостью в 50 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудники полиции по «горячим следам» установили и задержали подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались 60-летний и 51-летний жители Липецка. Подозреваемые рассказали, что решили украсть рельсы и сдать их в скупку металлолома, когда отдыхали в гараже, расположенном рядом с территорией базы.



Украденные рельсы полицейские в том же гараже.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

