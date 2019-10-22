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11 минут назад
Названа версия убийства депутата Сидоровой бандой Шишкана
Убитая гендиректор «Племзавода Раменское» и районный депутат Татьяна Сидорова была членом ОПГ Олега Шишканова. Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к следствию.
По словам собеседника издания в правоохранительных органах, тела депутата и ее родственников нашли еще 17 октября. Указывается, что раскрыть преступление удалось после задержания по другому делу одного из членов банды Шишкана, который пошел на сотрудничество со следствием.
Он не только рассказал подробности убийства депутата и сообщил, где были спрятаны тела, но и дал показания на самого Шишкана, ставшие весомым основанием для его задержания.
Как выяснилось, Сидорова сама была членом банды Шишканова и вела с ним совместный бизнес еще с 1990-х годов. Она гордилась знакомством с криминальным авторитетом и публично называла его «наш защитник». Именно с помощью депутата Шишканову удалось завладеть предприятием «Племзавод Раменское», рассказал источник.
В дальнейшем Олег Шишканов, используя свои связи, добился для предприятия госфинансирования — ВЭБ предоставил кредит на 4,5 млрд рублей. Сидорова попыталась шантажировать Шишкана тем, что заявит о его причастности к присвоению денег, если он не поможет ей избежать наказания.
В ответ криминальный авторитет решил избавиться от сообщницы и отправил к ней своего личного водителя Егора Ерохина, известного по прозвищам Пан Атаман и Егорка (в настоящее время он находится в розыске)
По словам собеседника издания в правоохранительных органах, тела депутата и ее родственников нашли еще 17 октября. Указывается, что раскрыть преступление удалось после задержания по другому делу одного из членов банды Шишкана, который пошел на сотрудничество со следствием.
Он не только рассказал подробности убийства депутата и сообщил, где были спрятаны тела, но и дал показания на самого Шишкана, ставшие весомым основанием для его задержания.
Как выяснилось, Сидорова сама была членом банды Шишканова и вела с ним совместный бизнес еще с 1990-х годов. Она гордилась знакомством с криминальным авторитетом и публично называла его «наш защитник». Именно с помощью депутата Шишканову удалось завладеть предприятием «Племзавод Раменское», рассказал источник.
В дальнейшем Олег Шишканов, используя свои связи, добился для предприятия госфинансирования — ВЭБ предоставил кредит на 4,5 млрд рублей. Сидорова попыталась шантажировать Шишкана тем, что заявит о его причастности к присвоению денег, если он не поможет ей избежать наказания.
В ответ криминальный авторитет решил избавиться от сообщницы и отправил к ней своего личного водителя Егора Ерохина, известного по прозвищам Пан Атаман и Егорка (в настоящее время он находится в розыске)