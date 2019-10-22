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25 минут назад
Организм американца 8 лет вырабатывал пиво
Ученые узнали об этом случайно
Ученые из Университета Ричмонда (США) описали необычный случай синдрома ферментации кишечника, который также известен как «синдром автоброжения». Пациенты с таким диагнозом постоянно ощущают опьянение, даже если не употребляли спиртного. Симптомы проявились у 46-летнего мужчины, который ранее не жаловался на проблемы со здоровьем, после обычной травмы пальца, сообщает МИР24.
В 2011 году американцу пришлось пропить курс антибиотиков из-за повреждения пальца. После он заметил, что его состояние ухудшилось -он начал страдать от потери памяти и изменений настроения. Затем мужчину начали останавливать за вождение в нетрезвом виде, хотя он не употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. При этом в невиновность пациента не верили ни полицейские, ни врачи.
Через несколько лет мучений американца медики наконец-то выяснили, что не так с его здоровьем. Оказывается, он страдал расстройством, при котором попавшие в организм дрожжи Saccharomyces cerevisiae ферментируют углеводы и образуют этанол. Таким образом, мужчина все это время находился в опьянении и сам не подозревал об этом. В настоящее время он прошел курс лечения и избавился от болезни.
В 2011 году американцу пришлось пропить курс антибиотиков из-за повреждения пальца. После он заметил, что его состояние ухудшилось -он начал страдать от потери памяти и изменений настроения. Затем мужчину начали останавливать за вождение в нетрезвом виде, хотя он не употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль. При этом в невиновность пациента не верили ни полицейские, ни врачи.
Через несколько лет мучений американца медики наконец-то выяснили, что не так с его здоровьем. Оказывается, он страдал расстройством, при котором попавшие в организм дрожжи Saccharomyces cerevisiae ферментируют углеводы и образуют этанол. Таким образом, мужчина все это время находился в опьянении и сам не подозревал об этом. В настоящее время он прошел курс лечения и избавился от болезни.