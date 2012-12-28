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Общество
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59 минут назад
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Три машины горели ночью в Липецке
В Ельце одну успели спасти.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, у «Nissan Juke» уничтожен моторный отсек, остекление и повреждены отделка салона и лакокрасочное покрытие, у «Kia Rio» огонь уничтожил моторный отсек, лакокрасочное покрытие и остекление, а «Opel Astra» остался без заднего крыла, двери, фонаря и бампера.
В Ельце на улице Коммунаров из горящего бокса гаражного кооператива «Автолюбитель» очевидцы успели выгнать автомобиль, но огонь уничтожил вещи на трех квадратных метрах.
В девятиэтажке на улице Водопьянова в Липецке жильцы потушили огонь на кухне до приезда пожарных, а в Волово сгорела надворная постройка.
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