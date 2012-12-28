Три машины горели ночью в Липецке

В Ельце одну успели спасти.



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Ночью 18 декабря в Липецке на улице Богдана Хмельницкого.3 горели три автомобиля.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, у «Nissan Juke» уничтожен моторный отсек, остекление и повреждены отделка салона и лакокрасочное покрытие, у «Kia Rio» огонь уничтожил моторный отсек, лакокрасочное покрытие и остекление, а «Opel Astra» остался без заднего крыла, двери, фонаря и бампера.В Ельце на улице Коммунаров из горящего бокса гаражного кооператива «Автолюбитель» очевидцы успели выгнать автомобиль, но огонь уничтожил вещи на трех квадратных метрах.В девятиэтажке на улице Водопьянова в Липецке жильцы потушили огонь на кухне до приезда пожарных, а в Волово сгорела надворная постройка.