Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области резко понизится температура
Погода в Липецке
Дорожные камеры стали еще умнее
Общество
Ваш фирменный рецепт новогоднего салата?
Говорит Липецк
У отравившейся семьи выявлены ротавирус и норовирус: пища из сети «Неместные» ни при чем
Происшествия
Трехлетняя девочка облилась кипятком
Происшествия
На улице Металлистов нашли тело самоубийцы
Происшествия
Еще одна рукотворная река появилась в Липецке
Общество
Ограничения работы «наливаек» коснутся более 80 предпринимателей
Общество
Во артисты!
Общество
На помощь «РВК-Липецк» мэрия направит своих дорожников: компания не восстановила места 70-ти своих раскопок
Общество
Читать все
Ограничения работы «наливаек» коснутся более 80 предпринимателей
Общество
Дело о об избиении ветерана СВО в автобусе дошло до суда
Происшествия
Болельщики выбрали самый красивый гол «Металлурга» в сезоне
Спорт
Автомобиль такси врезался в столб: водитель погиб, его пассажиры в больнице
Происшествия
Три машины горели ночью в Липецке
Общество
Сегодня в Липецке: первый утренник, Дед Мороз без мешка, но с карманами – липчане считают лучшим подарком деньги
Общество
Липчане остались без холодной воды на неопределенное время
Общество
ОЭЗ «Липецк» вновь признана лучшей в стране
Общество
Липчане жалуются мэру на грязные снаружи автобусы, а перевозчики — на непонимание ситуации горожанами
Общество
Жёсткие бои в «Атланте» - на счету липчан 4 медали высшей пробы
Спорт
Читать все
Спорт
168
53 минуты назад

Жёсткие бои в «Атланте» - на счету липчан 4 медали высшей пробы

Чемпионат и первенство ЦФО в Липецком районе были отмечены рекордной массовостью.

В спортивном комплексе «Атлант» в Липецком районе завершились чемпионат и первенство ЦФО по рукопашному бою. На счету липецких бойцов оказались 4 «золотые» награды престижных соревнований.

Среди спортсменов 16-17 лет чемпионами стали представители липецкого клуба чемпион Татьяна Уваркина (весовая категория до 64 кг) и Константин Лазарь (до 80 кг). Они выиграли соответственно 3 и 4 боя, причём Лазарь на пути к «золоту» победил двух кандидатов в мастера спорта. В видеофайле вы можете увидеть наиболее зрелищные фрагменты боёв с его участием.

678.jpg

Татьяна Уваркина на вершине

й13.jpg

Константин Лазарь. Крайний справа - исполнительный директор Липецкой областной федерации рукопашного боя Игорь Воротынцев

Представитель чаплыгинского филиала липецкой областной федерации рукопашного боя Гагик Агаджанов выиграл 4 поединка и удостоился медали высшей пробы среди бойцов 14-15 лет в категории до 52 кг.



Один из боёв Агаджанова (синий), выигранный досрочно

Четвертое «золото» принёс региону Демид Семенюк, который выступал в соревнованиях для самых маленьких «Лига победителей» и стал сильнейшим среди мальчиков 10-11 лет в весе до 32 кг. На его счету тоже 4 победных боя.

я13.jpg

Кроме того, липецкие бойцы взяли на домашнем ковре 4 «серебряные» и 16 «бронзовых» наград. Сильнейшие рукопашники теперь поедут выступать в финальном турнире чемпионата и первенства России.

456.jpg

Победоносная липецкая команда

В командном зачёте 1-е место завоевала сборная Московской области, 2-е – Тульская область, 3-е – Рязанская область.

Соревнования в Липецке были отмечены рекордной массовостью – на ковёр выходили 850 спортсменов, прошедших предварительный отбор в 15-ти регионах. Так что накал боёв был соответствующим. Липчане отлично справились с организацией соревнований, что особо отметил президент общероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов.
Рукопашный бой
0
0
0
4
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru