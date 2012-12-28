Жёсткие бои в «Атланте» - на счету липчан 4 медали высшей пробы

Чемпионат и первенство ЦФО в Липецком районе были отмечены рекордной массовостью.

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Среди спортсменов 16-17 лет чемпионами стали представители липецкого клуба чемпион Татьяна Уваркина (весовая категория до 64 кг) и Константин Лазарь (до 80 кг). Они выиграли соответственно 3 и 4 боя, причём Лазарь на пути к «золоту» победил двух кандидатов в мастера спорта. В видеофайле вы можете увидеть наиболее зрелищные фрагменты боёв с его участием.









Татьяна Уваркина на вершине













Константин Лазарь. Крайний справа - исполнительный директор Липецкой областной федерации рукопашного боя Игорь Воротынцев



Представитель чаплыгинского филиала липецкой областной федерации рукопашного боя Гагик Агаджанов выиграл 4 поединка и удостоился медали высшей пробы среди бойцов 14-15 лет в категории до 52 кг.





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Один из боёв Агаджанова (синий), выигранный досрочно















Кроме того, липецкие бойцы взяли на домашнем ковре 4 «серебряные» и 16 «бронзовых» наград. Сильнейшие рукопашники теперь поедут выступать в финальном турнире чемпионата и первенства России.









Победоносная липецкая команда



В командном зачёте 1-е место завоевала сборная Московской области, 2-е – Тульская область, 3-е – Рязанская область.





Соревнования в Липецке были отмечены рекордной массовостью – на ковёр выходили 850 спортсменов, прошедших предварительный отбор в 15-ти регионах. Так что накал боёв был соответствующим. Липчане отлично справились с организацией соревнований, что особо отметил президент общероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов.

В спортивном комплексе «Атлант» в Липецком районе завершились чемпионат и первенство ЦФО по рукопашному бою. На счету липецких бойцов оказались 4 «золотые» награды престижных соревнований.Четвертое «золото» принёс региону Демид Семенюк, который выступал в соревнованиях для самых маленьких «Лига победителей» и стал сильнейшим среди мальчиков 10-11 лет в весе до 32 кг. На его счету тоже 4 победных боя.