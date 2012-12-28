Трехлетняя девочка облилась кипятком

Ребенок опрокинул на себя чайник.

Вчера в приемное отделение областной детской больницы скорая помощь доставила трехлетнюю девочку. Перепуганные родители сообщили, что малышка случайно опрокинула на себя чайник с кипятком.Осмотрев ребенка, медики диагностировали у нее ожог пятки, который не требовал госпитализации. Рассказав родителям, как нужно лечить такой ожог, медики отпустили пострадавшую на домашнее лечение.