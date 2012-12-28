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Происшествия
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сегодня, 14:32
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Трехлетняя девочка облилась кипятком
Ребенок опрокинул на себя чайник.
Осмотрев ребенка, медики диагностировали у нее ожог пятки, который не требовал госпитализации. Рассказав родителям, как нужно лечить такой ожог, медики отпустили пострадавшую на домашнее лечение.
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