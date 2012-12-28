Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общественный транспорт не будет прекращать работу во время красного уровня опасности
Общество
Историей с отравлением семьи заинтересовался следственный комитет
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липчанин заплатил мошеннику за нераспространение в Сети его интимный фотографий
Происшествия
Водитель сбил соседку по дому, двигаясь задним ходом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшие в огне, отравившаяся семья и атака БПЛА транспорт не остановит
Общество
За кабанов ответил
Происшествия
Прокуратура по суду обязала «Овощи Черноземья» построить новые отстойники
Общество
Дорожные камеры стали еще умнее
Общество
Сегодня в Липецке: добровский олень, наш ответ шоу «Голос» и как уговорить работодателя на годовую премию
Спорт
Читать все
Дорожные камеры стали еще умнее
Общество
На помощь «РВК-Липецк» мэрия направит своих дорожников: компания не восстановила места 70-ти своих раскопок
Общество
Женщина-предприниматель тайно оформляла кредиты на своих клиентов
Происшествия
У отравившейся семьи выявлены ротавирус и норовирус: пища из сети «Неместные» ни при чем
Происшествия
Ваш фирменный рецепт новогоднего салата?
Говорит Липецк
Во артисты!
Общество
Трехлетняя девочка облилась кипятком
Происшествия
В аварии на трассе «Дон» пострадал водитель, дорога была перекрыта
Происшествия
Еще одна рукотворная река появилась в Липецке
Общество
На улице Металлистов нашли тело самоубийцы
Происшествия
Читать все
Общество
482
44 минуты назад
2

Во артисты!

Четыре актера муниципального театра отказываются от комнат в общежитиях, требуя у мэрии Липецка бесплатные квартиры.

Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и архитектуре Липецкого горсовета снова говорили о муниципальной очереди на получение жилья.

По словам заместителя главы Липецка Павла Кузнецова, на рассмотрении департамента ЖКХ находятся девять ходатайств подведомственных мэрии организаций на предоставление квартир жилья по договору соцнайма от четырех актеров театра, двух преподавателей, воспитателя, библиотекаря и медсестры. От предлагаемых им комнат в общежитиях заявители отказываются.

Вице-мэр сообщил, что нуждающимся в крыше над головой работникам МУПов и иных муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, медработникам поликлиник и больниц может быть предоставлено муниципальное жилье. В 2020-2024 годах по ходатайству работодателей нуждающимся предоставили 11 квартир, 51 комнату в общежитиях и 20 жилых помещений в муниципальном маневренном фонде.

В сформированной еще при Брежневе общей очереди на получение жилья по договорам соцнайма сейчас стоят более 5 700 горожан. Но с 2017 года квартиры на таких условиях получили 10 человек. Все это — старое жилье, где наниматели жили до смерти. Жилье в новостройках мэрия не покупает с 2015 года. Вице-мэр Липецка Ирина Вербецкая весной этого года проговорилась в горсовете, что на покупку квартир всем липецким очередникам нужны 18 миллиардов рублей. Эта сумма сопоставима с доходами городского бюджета этого года.

Выбить у мэрии квартиру можно лишь будучи больным смертельно опасным заболеванием, которое не позволяет жить с другими членами семьи. Этой возможностью с 2017 года воспользовались 87 человек, которые получили ордера на жилье по договорам соцнайма через суд. На это мэрия потратила 201,5 млн рублей.
жилье
очередь
0
2
2
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нервная мать
32 минуты назад
Прошли времена бесплатных квартир! Сейчас и платно цены так взвинтили, что семья не может себе купить, хоть всю жизнь отработав! Видано ли, чтобы одна комната 4 миллиона стоила!!! А кто в одной комнате жить сможет? Бездетным пара? Или одинокая мать с одним ребенком. А если семья 4 человека? Им хоть 2 комнаты надо! Вот и ютятся у родителей или бабушек целой сворой. Ни молодым покоя, ни старым.
Ответить
липчанин
33 минуты назад
В этом случае не стоит капризничать , а нужно брать - пока дают , а то потом скажут вам , что вам была предложена жилплощадь , а вы сами от неё отказались и закон будет на их стороне ! Не зря на Руси говорят :"лучше синица в руках , чем журавль в небе"!
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru