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Общество
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44 минуты назад
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Во артисты!
Четыре актера муниципального театра отказываются от комнат в общежитиях, требуя у мэрии Липецка бесплатные квартиры.
По словам заместителя главы Липецка Павла Кузнецова, на рассмотрении департамента ЖКХ находятся девять ходатайств подведомственных мэрии организаций на предоставление квартир жилья по договору соцнайма от четырех актеров театра, двух преподавателей, воспитателя, библиотекаря и медсестры. От предлагаемых им комнат в общежитиях заявители отказываются.
Вице-мэр сообщил, что нуждающимся в крыше над головой работникам МУПов и иных муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, медработникам поликлиник и больниц может быть предоставлено муниципальное жилье. В 2020-2024 годах по ходатайству работодателей нуждающимся предоставили 11 квартир, 51 комнату в общежитиях и 20 жилых помещений в муниципальном маневренном фонде.
В сформированной еще при Брежневе общей очереди на получение жилья по договорам соцнайма сейчас стоят более 5 700 горожан. Но с 2017 года квартиры на таких условиях получили 10 человек. Все это — старое жилье, где наниматели жили до смерти. Жилье в новостройках мэрия не покупает с 2015 года. Вице-мэр Липецка Ирина Вербецкая весной этого года проговорилась в горсовете, что на покупку квартир всем липецким очередникам нужны 18 миллиардов рублей. Эта сумма сопоставима с доходами городского бюджета этого года.
Выбить у мэрии квартиру можно лишь будучи больным смертельно опасным заболеванием, которое не позволяет жить с другими членами семьи. Этой возможностью с 2017 года воспользовались 87 человек, которые получили ордера на жилье по договорам соцнайма через суд. На это мэрия потратила 201,5 млн рублей.
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