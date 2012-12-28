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сегодня, 09:42
5

Женщина-предприниматель тайно оформляла кредиты на своих клиентов

По займам она платила за счет новых кредитов. Когда все вскрылось, оказалось, что женщина набрала денег на 5,1 миллиона рублей.

Липецкие полицейские передали в суд дело 51-летней жительницы Усманского района, обвиняемой в десятках эпизодах мошенничества. За два года, с мая 2020-го по май 2022-го, женщина-индивидуальный предприниматель оформила свыше 80 фиктивных кредитных договоров не менее, чем на 50 человек.

Женщина продавала изделия из натурального меха и была наделена полномочиями заключать с клиентами все виды кредитов. Эти полномочия она начала использовать вовсю, оказавшись в сложном материальном положении. В кредитных договорах она подделывала подписи и оформляла займы на ничего не подозревающих людей.

«Незначительный период времени обвиняемая частично оплачивала кредиты граждан. Для этого она оформляла новые займы, чтобы вносить ежемесячные платежи и избежать выявления мошеннической схемы. Общая сумма причиненного ущерба четырем банковским организациям превысила 5,1 млн рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

мошенничество
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 10:31
Сидеть то ей наверное придётся а по поводу кредитов, что расплачиватся на кого они оформлены?
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Внушаемый
сегодня, 10:25
Надеюсь ,50 обманутых человек не будут вылачивать кредиты !
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Хватит
сегодня, 10:20
кошмарить малый бизнес!))))
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Нонка
сегодня, 10:16
Во-ум один! Сидеть то придётся ,а что делать !Не умеет считать с математикой не дружит Удался голова!
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Ник
сегодня, 10:09
Банки сами виноваты, раз такое возможно.
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