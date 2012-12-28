Женщина-предприниматель тайно оформляла кредиты на своих клиентов

По займам она платила за счет новых кредитов. Когда все вскрылось, оказалось, что женщина набрала денег на 5,1 миллиона рублей.



Липецкие полицейские передали в суд дело 51-летней жительницы Усманского района, обвиняемой в десятках эпизодах мошенничества. За два года, с мая 2020-го по май 2022-го, женщина-индивидуальный предприниматель оформила свыше 80 фиктивных кредитных договоров не менее, чем на 50 человек.Женщина продавала изделия из натурального меха и была наделена полномочиями заключать с клиентами все виды кредитов. Эти полномочия она начала использовать вовсю, оказавшись в сложном материальном положении. В кредитных договорах она подделывала подписи и оформляла займы на ничего не подозревающих людей.«Незначительный период времени обвиняемая частично оплачивала кредиты граждан. Для этого она оформляла новые займы, чтобы вносить ежемесячные платежи и избежать выявления мошеннической схемы. Общая сумма причиненного ущерба четырем банковским организациям превысила 5,1 млн рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.