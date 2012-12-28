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Происшествия
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сегодня, 09:42
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Женщина-предприниматель тайно оформляла кредиты на своих клиентов
По займам она платила за счет новых кредитов. Когда все вскрылось, оказалось, что женщина набрала денег на 5,1 миллиона рублей.
Женщина продавала изделия из натурального меха и была наделена полномочиями заключать с клиентами все виды кредитов. Эти полномочия она начала использовать вовсю, оказавшись в сложном материальном положении. В кредитных договорах она подделывала подписи и оформляла займы на ничего не подозревающих людей.
«Незначительный период времени обвиняемая частично оплачивала кредиты граждан. Для этого она оформляла новые займы, чтобы вносить ежемесячные платежи и избежать выявления мошеннической схемы. Общая сумма причиненного ущерба четырем банковским организациям превысила 5,1 млн рублей», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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