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Происшествия
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сегодня, 09:10
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Дело о об избиении ветерана СВО в автобусе дошло до суда
31-летний житель Липецка обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет заключения.
GOROD48 рассказывал об этом конфликте. 23 сентября в автобусе ехали несколько женщин с детьми и жена участника СВО, который находился в отпуске после сложного ранения, поссорилась с этой компанией. На остановке «Новая Жизнь» в автобус зашел пожилой мужчина. Он и молодой человек оттеснили женщин к выходу, после чего одна из них, споткнувшись о ступеньку, упала на тротуар.
Полицейские установили, что упавшая женщина позвонила брату и попросила заступиться за нее.
«Обвиняемый зашел в салон и кулаком нанес несколько ударов участнику СВО, который, по его мнению, оскорбил его родственницу. С места происшествия он скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
31-летнему нападавший обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений. Максимальная санкция этой статьи, предусматривает до двух лет лишения свободы.
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