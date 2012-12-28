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сегодня, 09:10
7

Дело о об избиении ветерана СВО в автобусе дошло до суда

31-летний житель Липецка обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет заключения.

Городское управление МВД передало в суд дело 31-летнего мужчины обвиняемого в избиении 41-летнего участника СВО. Нападение совершено этой осенью в автобусе №40 на остановке «Новая Жизнь».

GOROD48 рассказывал об этом конфликте. 23 сентября в автобусе ехали несколько женщин с детьми и жена участника СВО, который находился в отпуске после сложного ранения, поссорилась с этой компанией. На остановке «Новая Жизнь» в автобус зашел пожилой мужчина. Он и молодой человек оттеснили женщин к выходу, после чего одна из них, споткнувшись о ступеньку, упала на тротуар.

Полицейские установили, что упавшая женщина позвонила брату и попросила заступиться за нее. 

«Обвиняемый зашел в салон и кулаком нанес несколько ударов участнику СВО, который, по его мнению, оскорбил его родственницу. С места происшествия он скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

31-летнему нападавший обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений. Максимальная санкция этой статьи, предусматривает до двух лет лишения свободы.

конфликт
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
адам
20 минут назад
никто там не спотыкался она намерено упала присмотритесь по внимательней
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65+
21 минуту назад
Завербованный СБУ гражданин Узбекистана взарвал генерала в Москве . Кто этих нехристей сюда завозит !
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Викторм
43 минуты назад
Обязательно надо реальный срок дать. Точно, приматы....
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Бес.
сегодня, 09:41
Много, вы цыган на СВО видели?
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Люди
сегодня, 09:40
Как же достали вот такие приматы.
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Отправить
сегодня, 09:32
Его на сво , там нужны горячие парни
Ответить
синий трактор
сегодня, 09:32
Из зала суда отправить их на СВО
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