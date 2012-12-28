На улице Металлистов нашли тело самоубийцы

Труп находился в подвале частного дома. Обстоятельства суицида выясняет Следком.

16 декабря в подвале частного жилого дома на улице Металлистов нашли тело 62-летнего мужчины.По данным GOROD48, накануне мужчина сообщил жене, что уволился с работы. Вчера он выгулял собаку, потом сказал, что спустится в подвал за какой-то нужной ему вещью. Когда встревоженная его отсутствием жена спустилась под пол, то обнаружила мужа уже мертвым.СУ СК РФ по Липецкой области начал проверку по этому факту.