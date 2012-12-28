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Происшествия
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42 минуты назад
На улице Металлистов нашли тело самоубийцы
Труп находился в подвале частного дома. Обстоятельства суицида выясняет Следком.
По данным GOROD48, накануне мужчина сообщил жене, что уволился с работы. Вчера он выгулял собаку, потом сказал, что спустится в подвал за какой-то нужной ему вещью. Когда встревоженная его отсутствием жена спустилась под пол, то обнаружила мужа уже мертвым.
СУ СК РФ по Липецкой области начал проверку по этому факту.
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