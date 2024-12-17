Депутата областного Совета оштрафовали за парковку в центре Липецка, хотя он ее оплатил: суд опротестовал штраф
Происшествия
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17.12.2024 13:58
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У отравившейся семьи выявлены ротавирус и норовирус: пища из сети «Неместные» ни при чем
По итогам лабораторных исследований, версия пищевого отравления не нашла подтверждения.
Напомним, что перед госпитализацией семья поужинала роллами и пиццей и сети доставки «Неместные». Поэтому проверялась версия пищевого отравления.
— Мы сделали все необходимые смывы в месте производства пиццы, роллов и иных продуктов быстрого питания, чтобы проверить санитарное состояние производственной базы сети «Неместные». Помимо этого мы получили телефоны всех тех, кто в минувшее воскресение заказывал там продукты. Обзваниваем всех этих людей, но пока нам больше не известно ни об одном случае недомогания, — сообщили GOROD48 в региональном управлении Роспотребнадзора.
Это может означать лишь одно: вины сети в случае с семьей нет.
Напомним, что вчера региональное управление СК начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).
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