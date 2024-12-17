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6197
17.12.2024 13:58
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У отравившейся семьи выявлены ротавирус и норовирус: пища из сети «Неместные» ни при чем

По итогам лабораторных исследований, версия пищевого отравления не нашла подтверждения.

Сегодня врачи областной инфекционки и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявили причину госпитализации семьи из четырех человек. Оказалось, что у троих из них причиной тошноты, рвоты, поноса и высокой температуры стал ротавирус, еще у одной пострадавшей к ротавирусу добавился и норовирус.

Напомним, что перед госпитализацией семья поужинала роллами и пиццей и сети доставки «Неместные». Поэтому проверялась версия пищевого отравления.

— Мы сделали все необходимые смывы в месте производства пиццы, роллов и иных продуктов быстрого питания, чтобы проверить санитарное состояние производственной базы сети «Неместные». Помимо этого мы получили телефоны всех тех, кто в минувшее воскресение заказывал там продукты. Обзваниваем всех этих людей, но пока нам больше не известно ни об одном случае недомогания, — сообщили GOROD48 в региональном управлении Роспотребнадзора.

Это может означать лишь одно: вины сети в случае с семьей нет.

Напомним, что вчера региональное управление СК начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
как всегда
вчера, 23:17
кто-то верит?
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Такса глубоководная.
17.12.2024 21:46
Любой диагноз. Поставим.
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Эксперт
17.12.2024 21:15
А саму пищу в лаборатории проверяли на эти же вирусы?
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грязнули
17.12.2024 19:46
частенько вижу семьи, у которых в доме все какое то непромытое, грязь на кухне все заставлено барохлом, как люди так живу. Зато сидят и тыкают в телефончики.
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бабка
17.12.2024 19:43
шастать по меньше везде нужно, везде инфекции
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Гость
17.12.2024 17:38
Они не носили маску и не делали прививок, вот и результат
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Лиза
17.12.2024 17:02
Руки надо мыть перед едой обязательно.
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Ната
17.12.2024 15:54
Странно это , с самого начало было подозрительно, что кроме них ,в этом городе ни кто не отравились! Заказов у этой доставки много , и плохо стало только четырем. Хорошо анализы взяли, а то бы общепит прикрыли безосновательно! До следственного комитета дошло, во как серьезно закрутилось.
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777
17.12.2024 15:43
может и не при чем, но еда у них не вкусная.
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Нонка
17.12.2024 15:23
Не мытые?!
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